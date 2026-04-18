04/18 各報重點新聞一覽

中共官媒正透過「以台批台」策略，放大台灣反對派聲音，國民黨主席鄭麗文批評總統賴清德的影片被大量擴散，打擊民進黨政府。（資料照）

自由時報

路透：在社群散佈假影片 中共藉國民黨 攻擊台灣政府

路透十七日引述五名台灣安全官員與台灣資訊環境研究中心（IORG）指出，中共官媒正透過「以台批台」策略，放大台灣反對派聲音，進行資訊操弄以打擊民進黨政府。報導稱，中共在抖音發布國民黨人士批評政府的影片，隨後迅速擴散至臉書與YouTube等平台，並重新剪輯、包裝或掩飾來源後再傳播。

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高市早苗第1次 日本自衛隊軍艦通過台海

日本海上自衛隊護衛艦「雷」號十七日通過台灣海峽，為海自第四次執行此類航行，前三次分別在二〇二四年九月、二〇二五年二月與六月。通過後將前往南海，參與美國與菲律賓的「肩並肩」聯合軍演。此舉亦為首相高市早苗政府上台後，首次派遣護衛艦通過台海。

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刑訴法修正 預防性羈押範圍擴大 不能安全駕駛、兒少犯罪、妨害性影像等納入

立法院會昨天三讀通過「刑事訴訟法第一〇一條之一條文修正案」，擴大預防性羈押適用範圍，納入刑法的不能安全駕駛罪（比如酒駕、毒駕、睡眠不足等）、殺幼童罪、妨害性影像等罪，以及兒少性剝削、詐欺與組織犯罪的部分規定等。

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聯合報

以黎停火10天 荷莫茲海峽暫開放

伊朗外長阿拉奇十七日在社媒Ｘ發文宣布，因黎巴嫩境內停火，在剩餘的停火期內，荷莫茲海峽對所有商船完全開放，按伊朗「港口與海事組織」（ＰＭＯ）已公布的協調路線。

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展現立場…日艦穿台海 高市早苗上台首次

日本首相高市早苗去年十一月涉台言論，引起東京與北京外交爭議，讀賣新聞等日媒昨天報導，日本海上自衛隊護衛艦「雷號」於十七日穿越台灣海峽，前往南海參加美國與菲律賓的聯合軍事演習，這是高市早苗政府上台以來首次有日艦通過台海。大陸外交部批評，日方此舉「是錯上加錯」，再次敦促日方切實反思改錯，懸崖勒馬，「不要在錯誤道路上愈走愈遠」。

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中國時報

酒駕、虐童、詐騙 防再犯可羈押

近年來販售兒少性影像、酒駕與毒駕，以及詐騙等重大社會案件頻傳，但礙於法律工具不足，導致相關嫌疑人無法被羈押。為避免嫌犯在判決前有再犯的可能，並保護潛在被害人，立法院17日三讀通過《刑事訴訟法》修正草案，將《刑法》不能安全駕駛罪（酒駕）、殺幼童罪、妨害性影像罪，以及《詐欺犯罪危害防制條例》等罪納入預防性羈押事由。

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伊朗對商船開放荷莫茲 川普感謝

美國總統川普16日稱，美國本周末可能與伊朗舉行新一輪面對面談判。川普當天宣布，以色列與黎巴嫩將停火10天，伊朗外長阿拉奇因而於17日表示，在以黎停火期間，伊朗對所有商船開放荷莫茲海峽，川普則隨即發文表示「感謝」。

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日本海上自衛隊護衛艦「雷」號17日通過台灣海峽，也是首相高市早苗上台後，首次派遣護衛艦通過台海。（取自日本海上自衛隊官網）

立法院會昨三讀通過刑事訴訟法修正案，擴大預防性羈押適用範圍，納入納入刑法的不能安全駕駛罪（比如酒駕、毒駕、睡眠不足等）、殺幼童罪、妨害性影像等罪。（資料照，警方提供）

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