期待「四媽會」！白沙屯媽祖、大甲媽今有機會再相遇

白沙屯媽祖去年有停駕在鹿港派出所，也是史上第一次。（資料照）

白沙屯媽祖進香回鑾17日在彰化縣溪湖鎮福安宮駐駕，將於18日清晨4點出發，眾人都在集氣白沙屯媽祖能夠通過自己家鄉，許多人更敲碗白沙屯媽、大甲媽、山邊媽與爐主媽的「四媽會」再來一次，希望「大甲媽」17日晚間起駕後一路往南遶境，可以跟一路往北回鑾的白沙屯媽祖再次相遇！

去年白沙屯媽祖的「粉紅超跑」去程走海線急行軍，回程走山線卻在彰化市意外左轉進入烏溪廊道，往彰化和美、伸港奔去，最後從中彰大橋進入台中龍井，還完成了神奇的完整「愛心」足跡，令人嘖嘖稱奇。

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因此，今年白沙屯媽祖進香去程在彰化縣路線，原則上以台一線為主，不少人就敲碗回程應該走海線，也讓鹿港人、伸港人都已準備好點心站，認為白沙屯媽祖可以從台19線轉入鹿和路，再切入台17線跨過中彰大橋。但台19線上的埔鹽、秀水與彰化市的鄉親也認為續走的可能性很大，因為去年都有去程、回程同時路過伸港鄉，沒理由今年不能再次進入彰化市，經由大度橋北返。

由於大甲媽17日晚間起駕，許多香客已提前開走，也讓彰化市區台1線南下路段已有許多香客，以往大甲媽通過大度橋進入彰化市的時間，大約落在中午過後到傍晚之間，白沙屯媽祖清晨4點出發，清晨趕路比較快，只要白沙屯媽不選海線走，就有機會再現「4媽會」，寫下難得一見的歷史畫面。

去年白沙屯媽祖遶境路線出現愛心圖案。（資料照）

今年白沙屯媽祖去程與回程的路線相距不遠。（擷取自白沙屯GPS即時定位）

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