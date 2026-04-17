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    首頁 > 生活

    太鼓隊相迎！粉紅超跑走20秒又回頭 停駕讓土庫國小師生鑽轎腳

    2026/04/17 23:48 記者陳冠備／彰化報導
    彰化縣竹塘鄉土庫國小學生表演太鼓迎接媽祖鑾轎。（土庫國小提供）

    彰化縣竹塘鄉土庫國小學生表演太鼓迎接媽祖鑾轎。（土庫國小提供）

    苗栗白沙屯拱天宮媽祖北港進香回鑾，17日行經彰化縣竹塘鄉土庫國小時，學生們擺出太鼓隊迎接，鑾轎聽到結束才離開，不過走了20秒竟又回頭找學生，並臨時停駕路邊，專程讓土庫國小師生們「稜轎腳」。罕見的舉動，讓現場驚呼連連，學生更不斷高喊「媽祖我愛您」，氣氛感動又熱烈。

    「粉紅超跑」17日凌晨1點自雲林北港起駕，11點半跨越自強大橋進入彰化。為此，土庫國小特別安排今年獲全國音樂比賽縣賽第2名的太鼓隊在路旁迎駕，學生們賣力擊鼓、齊聲呼喊，希望能獲媽祖青睞。

    鑾轎行經時一度停下「聽鼓」，駐足片刻後離去，正當師生以為無緣進一步互動時，鑾轎卻在前行20秒後停下，隨即掉頭折返，直奔學生而來，讓現場瞬間沸騰，更令人驚喜的是，鑾轎還在路旁重新定位並停駕，要讓師生們都可以鑽轎祈福，突如其來的神蹟，令師生又驚又喜。

    土庫國小校長王聖賢表示，有預感媽祖可能會走台19線經過學校，但校門距離道路仍有一段距離，評估鑾轎進校機率不高，於是安排太鼓隊在路口迎接，學生表演很賣力，媽祖婆似乎也聽得津津有味，可惜最後還是離開，沒想到鑾轎竟然回頭找學生，發現地點不好，還停駕在路邊，讓學生們都可以安安穩穩的「稜轎腳」，覺得很神奇。

    目睹鑾轎回頭的教導主任陳眉君則感動地說，那一刻眼淚差點奪眶而出，「這一切都是媽祖婆最暖心的安排」，孩子們的呼喊，媽祖真的都聽到了，一切言不可喻，讓全校師生留下難忘回憶。

    白沙屯媽祖鑾轎掉頭折返，直奔學生而來，讓現場瞬間沸騰。（畫面擷取白沙屯媽祖網路電視台）

    白沙屯媽祖鑾轎掉頭折返，直奔學生而來，讓現場瞬間沸騰。（畫面擷取白沙屯媽祖網路電視台）

    土庫國小老師表示，看到媽祖回頭那一刻眼淚差點奪眶而出，覺得「這一切都是媽祖婆最暖心的安排」。（畫面擷取白沙屯媽祖網路電視台）

    土庫國小老師表示，看到媽祖回頭那一刻眼淚差點奪眶而出，覺得「這一切都是媽祖婆最暖心的安排」。（畫面擷取白沙屯媽祖網路電視台）

    白沙屯媽祖鑾轎停駕在路邊，讓學生們都可以安安穩穩的「稜轎腳」。（土庫國小提供）

    白沙屯媽祖鑾轎停駕在路邊，讓學生們都可以安安穩穩的「稜轎腳」。（土庫國小提供）

    白沙屯媽祖鑾轎回頭找學生，發現地點不好，還重新定位最後停駕在路邊。（畫面擷取白沙屯媽祖網路電視台）

    白沙屯媽祖鑾轎回頭找學生，發現地點不好，還重新定位最後停駕在路邊。（畫面擷取白沙屯媽祖網路電視台）

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