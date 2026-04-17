金門學生赴台應試搶不到機位！ 議員陳錦偉請命 縣府回應了

金門議員陳錦偉說，五月起國立金門高中、高職，將有不少應屆生為進入大學申請入學階段。（記者吳正庭攝）

金門進入霧季，台金空中交通添變數，金門縣議員陳錦偉今天為5月中旬將赴台「面試」的準大學生請命，要求縣府協調航空公司保留機位優先給金門學子候補。縣府回應，已向航空公司協調爭取。

政府赴中「禁團令」未除，金門幾乎每天都有來自台灣本島旅客，化整為零，由金門中轉中國旅遊，一旦霧鎖金門，更讓原本擁擠的台金空中航線更為緊張。陳錦偉說，中轉客無形中已「壓縮到我們金門人出行的權利」，就連旅50、60萬鄉親「想找一條回家的路都很難」。

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陳錦偉說，5月起國立金門高中、高職，將有為數不少的應屆生進入申請入學階段，萬一這些準大學生因為機位被壓縮排擠，導致無機可乘錯失面試機會，豈不抱憾一生？他要求縣府拿出辦法。

金門高中初步統計，5月13日到20日，就有約107人需要到台灣本島參加口試、面試；同一時段，金門高職也有約50多名同學赴台面試。許多家長、學生已在為赴台機票及住宿問題傷腦筋。

陳錦偉說，現在金門人要出行，差不多要提前1個月才能訂到位子，要求縣府協調航空公司，能放一些位子優先提供給金門學子候補。

縣府觀光處長許績鑫說，除了A（加班機）、B（班船）、C（軍機）計畫，縣府也針對急難救助提供1999專線。此外，縣府透過相關單位橫向連繫，已與華信航空公司取得默契，為使高中、職學子順利赴台應試，規畫5月1日起，縣府視情況預訂機位給有需要的應試學子。

金門議員陳錦偉（右）針對霧季、中轉客恐衝擊學子搭機赴台面試，要求縣府觀光處長許績鑫（左）想辦法。（記者吳正庭攝）

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