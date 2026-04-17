黑色嬌客「 降落」！台中后里環保公園今迎黑天鵝移居入住

台中后里環保公園今迎嬌客，黑天鵝移居入住。（市府提供）

台中后里環保公園今喜迎黑色嬌客入住！建設局復育黑天鵝生態有成，繼秋紅谷與豐樂雕塑公園設置黑天鵝生態場域後，今將秋紅谷黑天鵝家族勢力範圍再擴大，選出一對黑天鵝今「移居」后里環保公園蓮花池，成為台中市第三處黑天鵝生態據點。

建設局長陳大田指出，后里環保公園基地面積約17公頃，園區內設有車泊區、寵物專區、大面積草地休憩空間，以及具交通模擬區與互動探索區的「孩籽世界共融遊戲場」等多元設施，更有5000平方公尺的向日葵花海持續綻放至4月底，深受親子家庭喜愛。市府積極打造園區多元生態，再引進一對黑天鵝，讓市民前來休憩之餘，也能近距離認識自然生態，學習尊重生命與環境保育。

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陳大田說，這次喬遷到后里環保公園的黑天鵝是當年秋紅谷最早4隻黑天鵝的後代，隨著族群穩定繁衍，市府規劃擴展飼育據點，讓黑天鵝擁有寬廣且適合成長的棲地。

為迎接黑色嬌客喬遷，建設局優化黑天鵝飼育場工程經費約120萬元，場域內除種植狼尾草、美人蕉、野薑花等水生植物，另設置禦寒小屋，提供黑天鵝良好棲息環境。

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