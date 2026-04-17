進喔！大甲媽9天8夜遶境正式啟程 萬人空巷、煙火劃破夜空

大甲媽祖起駕，鑾轎緩緩步出廟埕。（記者廖耀東攝）

「砰！砰！砰！」在3聲起馬炮轟隆聲中，大甲媽祖鑾轎今（17）日夜間10點5分起駕，展開9天8夜來回300多公里遶境，預計26日夜間回鑾安座，吸引數十萬人共襄盛舉，煙火爆竹齊發，大甲市區宛如不夜城。

今日午後信眾陸續湧入大甲，夜間煙火劃破夜空，鎮瀾宮週邊萬人空巷，今日傍晚上轎典禮由立法院副院長江啟臣、台北市長蔣萬安、立委何欣純、民進黨秘書長徐國勇、台中市副市長黃國榮恭請媽祖上轎。

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夜間起駕重頭戲由立法院正副院長韓國瑜、江啟臣及國民黨主席鄭麗文、台中市盧秀燕等人扶轎，恭送媽祖出發。

大甲媽祖鑾轎途經台中、彰化、雲林、嘉義等4縣市，18日晚上駐駕彰化市南瑤宮、19日駐駕西螺鎮福興宮、20日抵達新港鄉奉天宮，並於21日舉行祝壽典禮、22日駐駕西螺鎮福興宮、23日駐駕北斗鎮奠安宮、24日駐駕彰化市天后宮，25日駐駕台中市清水區朝興宮，26日回鑾大甲鎮瀾宮安座。

大甲媽祖起駕，鑾轎緩緩步出廟埕。（記者廖耀東攝）

大甲媽祖起駕鑾轎準備出發，眾人開心合照。（記者張軒哲攝）

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