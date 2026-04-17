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    首頁 > 生活

    大鵬灣「帆船橫渡小琉球」重磅回歸 4/18揚帆齊發

    2026/04/17 23:01 記者陳彥廷／屏東報導
    大鵬灣帆船生活節今年復辦橫渡小琉球邀請賽。（記者陳彥廷攝）

    大鵬灣帆船生活節今年復辦橫渡小琉球邀請賽。（記者陳彥廷攝）

    大鵬灣帆船生活節18、19日舉行「重型帆船橫渡小琉球邀請賽」，睽違7年後再次舉辦，吸引15支隊伍報名角逐冠軍及2萬元獎金，揚帆齊發畫面精彩可期。

    大鵬灣帆船生活節最早即以重型帆船及遊艇為號召，重頭戲就是「重型帆船橫渡小琉球」，這種非統一船型的比賽，各隊各擅勝場，別具看頭，尤其對玩家來說，從資深到入門者都可一同登船體驗，極大化帆船運動推廣對象。

    在大鵬灣畔深耕帆船活動已逾20年的教練楊瑞吉說，重型帆船橫渡賽不僅是體力的較量，更是團隊合作與航行經驗的考驗，從升帆、控帆到掌舵，每一個動作都需仰賴隊員間的高度默契，賽事不僅是追逐速度的快感，更是選手多年「看海經驗」的實戰展現，一宣布復辦，就有許多「帆友」立刻報名，顯見受歡迎程度。

    「大鵬灣是首屈一指的賽場」，楊瑞吉指出，灣域內平穩適合入門者練習，若有了一定的實力就會想要出海試練，橫渡小琉球成為最佳的目標，過程中還有許多琉球渡輪，船上乘客都是賽事觀眾，加上還要環島作為折返，島上遊客也都看得到比賽，選手也能從遠端眺望小琉球，是國內具代表性的長距離帆船賽事，而且賽事時間約5到6小時，在海況相對穩定的東琉海域且易達性極高，對於有意嘗試長距離航行的船隊而言，屬較為友善且具指標性的賽事航段。

    鵬管處說，橫渡賽睽違7年重啟，18日上午登場，當天還有獨木舟趣味競賽，活動主打遊樂結合比賽，往年總是歡笑滿場，吸引29隊團體參與，除了精彩賽事，民眾更可趁著週末假期，在大鵬灣與超人氣的Kakao Friends留下合影，逛熱鬧市集、玩大型氣墊遊具。入夜後可漫步於「雲光島」及新「月漫步道」，感受大鵬灣獨有的浪漫夜色。

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