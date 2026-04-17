台中老師荒！海線有學校「代理教師比正式的還多」

台中市議員陳俞融（左2）等人質詢關切台中教師代理比超標。（記者蘇孟娟攝）

台中市教師荒嚴重，多名議員質疑台中市教育局規定各校可控留教師員額8％，但不少學校超出管控上限，國中小學代理老師比率各近1成，代理比前10大學校中，有7校集中在海線地區及偏鄉學校，甚至有學校代理比高達55％，代理老師比正式師資還多，嚴重影響教學穩定；教育局長蔣偉民允諾會請學校儘量開缺。

市議員陳俞融、陳淑華、陳雅惠、張芬郁、謝家宜等人聯合質詢關切台中市教師荒，學校有教師缺不肯釋出，大量聘用代理教師，但代理老師流動率高，學生被迫不斷要適應新老師，影響學習品質及教學穩定。

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陳俞融指出，教育局規定學校可控留教師員額8％，但學校管控過頭，這學年度國小教師編制1萬1769人，有1122名代理教師，代理比率9.53％；國中教師編制5246人，代理教師746人，代理比率10.67％，均已超標。

甚至代理教師比10大學校中，梧棲區善水國中小（國中）代理比率高達55％、沙鹿區公明國中42％、和平區梨山國中小40％，代理教師流動率高，學生每學年都被迫適應新老師，城鄉的教育資源落差正在不斷擴大，各縣市教師荒都在搶人，放任代理老師不斷出走，形成惡性循環，要求教育局加速改善。

蔣偉民指出，為因應少子化減班恐讓教師超額，開放學校管控8％教師員額，已注意到學校管控率超標情況，今年教甄已要求各校若代理教師比超過8％，都須開缺正式教師缺，會努力讓代課比下降。

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