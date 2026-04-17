台南夜空變身藝術舞台 「河畔沐光」點亮星空美學與永續理念

運用水波紋意象呈現河域光影。（台南生活美學館提供）

國立台南生活美學館推出全新夜間展覽「河畔沐光-星空下的生活美學」，今晚（17日）開幕，展覽以光環境設計為核心，透過燈光投影將12星座映照於半戶外空間樓板之上，營造宛如置身宇宙的沉浸式體驗，讓民眾抬頭即可與滿天星光互動，感受光影交織的詩意氛圍。

展覽強調低碳節能設計，結合藝術與環境理念，採用節能燈具與低碳元件，在呈現視覺美感的同時，也傳遞能源永續與環境保護的重要性。民眾在欣賞燈光藝術之餘，也能進一步理解綠色生活的實踐方式。

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開幕活動特別邀請億載國小學童參與，孩子們在星座燈光場域中或坐或躺，仰望閃耀的星空投影，沉浸於充滿想像力的宇宙情境，現場氣氛溫馨且富有童趣。

館長黃瓊瑩說，展覽不僅展現光影藝術的創意，更呼應國家2050淨零轉型政策，透過減碳光環境示範，打造兼具美學與永續的文化場域，讓民眾在觀展過程中實際感受綠色生活。

此外，展覽邀請資深燈光設計師何仲昌操刀，運用穿堂與戶外廣場空間，結合水波紋等意象呼應台南運河百年歷史，打造河域光影效果，串聯室內外展區，展現光環境設計的多元可能。

「河畔沐光-星空下的生活美學」即日起每晚6點30分到9點30分點燈（每週一休館），邀請民眾走入星光下的藝術場域，在夜色與光影流轉之間，感受台南獨有的生活美學與永續魅力。

「河畔沐光」以12星座為主題的光影效果。（台南生活美學館提供）

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