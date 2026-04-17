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    首頁 > 生活

    文青迎大甲媽！一年一次「大甲媽」 in 彰化古香路 免費走讀小旅行來了！

    2026/04/17 21:47 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化文史工作者石錦明常辦免費走讀，今年大甲媽走讀將在18日登場。（資料照，記者劉曉欣攝）

    彰化文史工作者石錦明常辦免費走讀，今年大甲媽走讀將在18日登場。（資料照，記者劉曉欣攝）

    一年一度的「大甲媽」遶境活動將於今天（17日）起駕，明天（18日）就會進入彰化市，許多人都在問彰化文史工作者石錦明的季節限定「走讀大甲媽in 彰化古香路」小旅行會不會辦？石錦明說，今年繼續免費推出，有意願參加者下午1點在彰化扇形車庫入口見！

    石錦明表示，許多人都跟著「大甲媽」一起遶境，但他希望更多人知道「大甲媽」與彰化的歷史與文化，而不只是拿香跟拜，走馬看花。因此，特定選在「大甲媽」進入彰化市區的同一天，同步辦理走讀活動。

    石錦明強調，「大甲媽」進入彰化市區的行程，幾乎年年都延遲，因此，走讀小旅行就鎖定在下午進行，全程約4小時，走讀距離約8公里。走讀範圍以過溝仔、西勢仔與茄苳路一段為主，主要就是彰化的古香路，古香路不只記錄進香路，也與彰化開發史息息相關。

    石錦明說，「走讀大甲媽 in 彰化古香路」小旅行，完全免費，參加者也不必事先報名，18日下午1點在扇形車庫的彰美路入口集合出發，大約下午5點在民生地下道三民路與民生路口結束，可以參加完小旅行，再繼續參與大甲媽遶境彰化市區的行程，完全無縫接軌。

    彰化文史工作者石錦明常辦免費走讀，今年大甲媽走讀將在18日登場。（資料照，記者劉曉欣攝）

    彰化文史工作者石錦明常辦免費走讀，今年大甲媽走讀將在18日登場。（資料照，記者劉曉欣攝）

    為了讓更多人認識大甲媽在彰化的古香路，石錦明自辦免費的走讀小旅行。（擷取自石錦明臉書）

    為了讓更多人認識大甲媽在彰化的古香路，石錦明自辦免費的走讀小旅行。（擷取自石錦明臉書）

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