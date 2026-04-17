100換200又來了！台中物調券4/24開搶 35萬份限時發

經發局宣布物調券將於4月24日26日登場，預計發放35萬份。（記者蔡淑媛攝）

台中市今年首波物調券4月24日至26日登場，經發局長張峯源今天表示，民眾可用100元兌換200元物調券，預計發放35萬份，擴大使用範圍至全市107處場域，涵蓋市場、夜市及商圈，讓更多店家與民眾受惠。

這波物調券將於29處公有市場、5處民有市場、2處委外市場、5處民營市場、19處攤販集中區、24處商圈，以及位於光復新村1處特色聚落、台中市產業故事館發展協會所屬會員店家22家等發放。

請繼續往下閱讀...

這次新增1處，南區「工學台火商圈」等共107處場域，每場域預計各發放300份至10000份不等的物調券，物調券使用期限至4月30日，發放期間分為上午、下午及晚間時段進行，每人每場域每日限兌換2份，張峯源提醒民眾留意規定，避免重複領取或跨場域使用。

為改善兌換隊伍排隊過久、日曬雨淋為人詬病，張峯源說，今年特別改善排隊動線，部分發放位置也改到附近活動中心、公園，有屋頂、遮蔭的地方，另新增發放窗口，可節省至少40%的排隊時間。

張峯源也說，台中市自2023年推出物調券，回收率高達99.7%，成功帶動整體消費成長，特別是在傳統市場、夜市及商圈店家，來客數與營業額明顯提升，不僅減輕民生負擔，促進經濟。

今年首波物調券將於4月24日26日登場，預計發放35萬份。（市府提供）

台中市府2023年起發放物調券，每次發放都大排長龍。（資料照，記者蔡淑媛攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法