急行軍53公里！白沙屯媽駐駕溪湖福安宮 明凌晨起駕期待「雙媽會」

苗栗白沙屯拱天宮媽祖北港進香回鑾，今日駐駕彰化縣溪湖鎮福安宮，預計明（18日）清晨4點再度起駕。（畫面擷取白沙屯媽祖網路電視台）

首次上稿 20:37

更新時間 20:59

苗栗白沙屯拱天宮媽祖北港進香回鑾，今（17日）凌晨近1點自雲林北港朝天宮起駕，「粉紅超跑」沿台19線一路急行軍，單日狂飆53.4公里，直至晚間7點駐駕彰化縣溪湖鎮福安宮，預計明（18日）清晨4點再度起駕。不少信徒關注路線動向，若沿台19線北上會合台1線，屆時大甲媽同時南下，將上演難得一見的「雙媽會」。

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白沙屯媽祖昨晚9點於朝天宮大殿舉行「刈火」儀式，今凌晨近1點儀式完成後，白沙屯媽祖、山邊媽祖與爐主媽祖相繼登轎回鑾，「粉紅超跑」隨即切換「急行軍模式」，上午11點半通過自強大橋進入彰化，午間12點半停駕竹塘鄉幸竹宮短暫休息。一路疾行讓香燈腳疲於追趕，直呼「根本追不到女神」。

下午3點再度起駕後持續推進，途中短暫停駕埤頭「炸彈媽」合興宮約30分鐘，隨即再連走2小時，傍晚進入溪湖市區，最終駐駕當地信仰中心福安宮，現場人潮湧入，氣氛熱烈。

此次為白沙屯媽祖第二度蒞臨福安宮，且連續2年駐駕溪湖。廟方表示，白沙屯媽多年前曾來停駕一次，這次是第一次到廟駐駕，意義非凡，令信眾們興奮不已。

溪湖鎮長何炳樺原在台19線迎駕，得知媽祖將駐駕溪湖，隨即小跑步跟隨隊伍，並與工作人員持香恭迎鑾駕蹕駐。他表示，溪湖今年初才舉辦24年一次的大建醮，4月再迎白沙屯媽祖駐駕，讓溪湖再度成為不夜城，可說是「雙喜臨門」，也祈願媽祖庇佑鎮民平安順遂。

溪湖鎮長何炳樺（黑衣者）與轎班人員雙手合十恭迎鑾駕蹕駐。（畫面擷取白沙屯媽祖網路電視台）

白沙屯媽祖第二度蒞臨福安宮，兩旁信眾興奮不已，舉起雙手歡呼迎接。（畫面擷取白沙屯媽祖網路電視台）

白沙屯媽祖鑾駕凌晨從北港朝天宮起駕回程，沿著台19線一路急行，11點半左右通過自強大橋進入彰化縣轄。（擷取自白沙屯媽祖網路電視台）

白沙屯媽祖16日中午11點01分抵達北港朝天宮，較去年提早1小時21分。（記者李文德攝）

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