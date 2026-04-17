斷頭橋bye！新竹台1線替代道路2期監造設計決標 工程拚年底發包

台1線替代道路1期工程北起118線、南迄台68線武陵交流道斷點，地方稱「斷頭橋」。（記者廖雪茹攝）

台1線替代道路（縣道118線至台68線）第1期新闢工程預計明年4月竣工通車，因應紓解交通壅塞的迫切需求，新竹縣政府今年開始分年編列預算，投入約34.25億元經費接續2期工程；工務處說，設計監造勞務標以1.19億元完成招標作業，工程力拚今年底前工程發包。

新竹縣、市南北向主要幹道不足，現行台1線、縣道117線等車流量大，尖峰時段塞車嚴峻，用路人苦不堪言。在地方殷切期盼下，台1線替代道路重新啟動，路線起點位於明新科技大學附近，終點接台68線快速公路武陵路交流道。考量建設規模及經費龐大，採分期建設方式推動，第一期工程於2024年11月11日正式開工。

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工務處長戴志君說，1期工程總經費約28.43億元，北起118線中正西路，南迄台68線武陵交流道，全長約1.7公里，中間跨越頭前溪、豆子埔溪、澎湖窟圳及新社大排設置4座橋樑。目前工程進度53.85％，預估年底進度9成，明年初完工。

為儘早完成台1線替代道路，竹縣府自今年起分年編列預算，以便接續施工。戴志君指出，2期路線為118線到明新科大附近自台1線分出，全長約2.643公里，含土地徵收總經費估計34.25億元，今年度已編列6500萬元，預計116年度10億750萬元、117年度8億6625萬元、118年度8億6625萬元、119年度6億2000萬元。

新竹縣政府說，台1線替代道路新闢工程最早於1997年提出，因故遲無進展，隨著新竹縣人口成長，台1線車流量大增，楊文科在2020年元旦宣布啟動「新竹縣十大交通建設」，將台1線替代道路列為首要任務。預期全線完工後，可避免龐大車流行經竹北市區，有望紓解竹北、新豐、湖口地區的交通。

新竹縣政府表示，台1線替代道路1期工程進度達53.85%，預估年底進度9成，明年初完工。（記者廖雪茹攝）

為因應紓解交通壅塞的迫切需求，新竹縣政府今年開始分年編列預算，將投入約34.25億元經費接續台1線替代道路2期工程。（記者廖雪茹攝）

台1線替代道路1期工程全長約1.7公里，中間跨越頭前溪、豆子埔溪、澎湖窟圳及新社大排設置4座橋樑。（記者廖雪茹攝）

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