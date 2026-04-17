為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    大甲媽來了！預計駐駕雲林西螺福興宮 2階段交管、接駁公布

    2026/04/17 20:07 記者黃淑莉／雲林報導
    大甲媽祖遶境19日、22日駐駕西螺福興宮，警方公布2天交管範圍。（西螺分局提供）

    大甲媽祖遶境19日、22日駐駕西螺福興宮，警方公布2天交管範圍。（西螺分局提供）

    大甲鎮瀾宮媽祖遶境今（17日）深夜起駕，19日、22日晚上駐駕西螺福興宮，雲林縣府這2天在「西螺轉運站」提供免費接駁車；另西螺分局公布相關交通管制措施，19日中午12點西螺大橋周邊多路段管制，提醒用路人配合相關交通管制措施，或提早改道。

    根據往年經驗19日中午左右信徒會陸續進入西螺市區，西螺分局指出，大甲媽祖遶境隨香信眾有數萬人，加上各地來西螺接駕民眾、陣頭，人車眾多，將分兩階段實施交通管制。

    19日中午12點至晚上12點，管制範圍涵蓋西螺大橋全段、大橋路，以及堤防路以南、興農西路以北、大同路以西、福來路以東區域，建議由二崙、崙背往返西螺交流道的民眾，可避開西螺鎮市區，改道市場南路、市場北路或興農西路。

    22日早上10點至晚上12點，管制範圍為吳厝中正橋南端沿線至145、156線路口，及雲33線與156線路口至田尾村吳厝土地公廟，另西螺鎮平和南路、平和路、延平路等路段，欲經由吳厝橋前往虎尾，或由西螺、二崙往虎尾方向行駛之車輛，建議改由二崙鄉裕民路雲禾大橋通行。

    縣府19日、22日提供2條免費接駁車路線，發車點都在西螺轉運站，斗六火車站線首班車下午6點30分發車，每30分鐘一班，末班車晚上9點30分。高鐵雲林站線首班車下午6點45分，每一小時一班次，末班車9點45分。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播