大甲媽來了！預計駐駕雲林西螺福興宮 2階段交管、接駁公布

大甲媽祖遶境19日、22日駐駕西螺福興宮，警方公布2天交管範圍。（西螺分局提供）

大甲鎮瀾宮媽祖遶境今（17日）深夜起駕，19日、22日晚上駐駕西螺福興宮，雲林縣府這2天在「西螺轉運站」提供免費接駁車；另西螺分局公布相關交通管制措施，19日中午12點西螺大橋周邊多路段管制，提醒用路人配合相關交通管制措施，或提早改道。

根據往年經驗19日中午左右信徒會陸續進入西螺市區，西螺分局指出，大甲媽祖遶境隨香信眾有數萬人，加上各地來西螺接駕民眾、陣頭，人車眾多，將分兩階段實施交通管制。

請繼續往下閱讀...

19日中午12點至晚上12點，管制範圍涵蓋西螺大橋全段、大橋路，以及堤防路以南、興農西路以北、大同路以西、福來路以東區域，建議由二崙、崙背往返西螺交流道的民眾，可避開西螺鎮市區，改道市場南路、市場北路或興農西路。

22日早上10點至晚上12點，管制範圍為吳厝中正橋南端沿線至145、156線路口，及雲33線與156線路口至田尾村吳厝土地公廟，另西螺鎮平和南路、平和路、延平路等路段，欲經由吳厝橋前往虎尾，或由西螺、二崙往虎尾方向行駛之車輛，建議改由二崙鄉裕民路雲禾大橋通行。

縣府19日、22日提供2條免費接駁車路線，發車點都在西螺轉運站，斗六火車站線首班車下午6點30分發車，每30分鐘一班，末班車晚上9點30分。高鐵雲林站線首班車下午6點45分，每一小時一班次，末班車9點45分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法