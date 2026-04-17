新光三越台南中山店傳10月熄燈？經發局：仍持續營運

新光三越台南中山店是站前商圈地標，未來動向外界關注。（記者洪瑞琴攝）

外界盛傳新光三越台南中山店將於10月熄燈，台南市議員蔡宗豪今（17日）在議會關心站前商圈發展時提出質詢，經發局長張婷媛答詢表示「沒有啊，還是有繼續營運」。

新光三越台南中山店今年12月底30年租約到期，由於近期中山店部分樓層出現撤櫃或空置情形，引發外界對營運狀況揣測。不過，新光三越方面並未對外證實相關傳聞。

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蔡宗豪指出，站前商圈攸關城市門面與商業發展，除百貨營運外，台南火車站古蹟站體修復進度同樣備受關注。他表示，該工程自2017年啟動以來歷經多次變更與爭議，包括包商未依設計圖施工等問題，曾於2021年底停工，後續3次流標，進度延宕近10年仍未完成，影響台南市容門面。

對此，文化局表示，原本由台鐵負責的古蹟修復工程，已於3月底完成代辦簽約，後續將加速推動相關作業，並重新辦理招標。除補強既有缺失外，也將全面檢視已完成部分是否需重作，相關修復方案將依程序提送文化部文化資產局審查。

南市議員蔡宗豪質詢台南火車站前商圈發展。（擷自南市議會影音）

新光三越台南中山店，部分樓層空間近期出現撤櫃或空置情形。（記者洪瑞琴攝）

南鐵地下化即將於今年底通車，台南車站古蹟何時修復完成，仍是未知數。（記者洪瑞琴攝）

台南車站古蹟尚待修復，施工架上附掛半透明浪板作立面美化。（記者洪瑞琴攝）

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