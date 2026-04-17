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    首頁 > 生活

    E.L.F.餐會300人明鹿港同樂 打造專屬Super Junior浪漫應援

    2026/04/17 19:24 記者劉曉欣／彰化報導
    Super Junior的台灣粉絲將在鹿港自辦餐會，並設計專屬的SJ香牌，以及場場有票的祝福卡。（記者劉曉欣攝）

    Super Junior的台灣粉絲將在鹿港自辦餐會，並設計專屬的SJ香牌，以及場場有票的祝福卡。（記者劉曉欣攝）

    鹿港首見！300名「韓流帝王」Super Junior的台灣粉絲明天（18日）在鹿港公會堂廣場自辦餐會，主辦人愛伊特說，這次活動一推出，5分鐘就秒殺，菜單特地以團員名字命名，現場布置以Super Junior寶藍色為主，讓粉絲同樂也能順遊鹿港。

    愛伊特指出，Super Junior啟動20週年世界巡演還有來到台灣，她終於一圓兒時追偶像的夢想，當她看到有其他地方的E.L.F.（Super Junior官方為歌迷的命名，意思為永遠的朋友）有自辦餐會，卻搶不到報名，決定乾脆自辦，地點選在家鄉鹿港小鎮。

    愛伊特說，原本要辦在餐廳，後來決定改到鹿港公會堂廣場，讓Super Junior的台灣粉絲不只是來聚餐，直接前進鹿港老街，活動結束也可以順遊鹿港。

    為了讓所有的Super Junior粉絲相聚用餐，全程聆聽最愛Super Junior的人氣歌曲，專程付費取得24首歌曲的公開播送權，可以邊用餐，全部都是粉絲最愛的歌曲。最特別的是，全場的花藝設計者則是來自宜蘭的E.L.F.，因為搶不到報名，決定以花藝相挺，為E.L.F.獻上專屬的浪漫祝福。

    愛伊特說，為了讓E.L.F.帶回有鹿港味的應援小物，特別商請百年製香業者設計有SJ字樣的香牌，小物還附有「場場有票」的祝福卡，配合全台的E.L.F.所開的店家，簽署特約，憑識別證就可享有優惠，讓因為喜愛SJ的粉絲，可以分享愛的力量。

    Super Junior的台灣粉絲將在鹿港自辦餐會，地點選在鹿港老街的公會堂廣場。（記者劉曉欣攝）

    Super Junior的台灣粉絲將在鹿港自辦餐會，地點選在鹿港老街的公會堂廣場。（記者劉曉欣攝）

    Super Junior的台灣粉絲將在鹿港自辦餐會，菜單融入男團的名字。（愛伊特提供）

    Super Junior的台灣粉絲將在鹿港自辦餐會，菜單融入男團的名字。（愛伊特提供）

    Super Junior的台灣粉絲將在鹿港自辦餐會，並設計專屬的SJ香牌。（記者劉曉欣攝）

    Super Junior的台灣粉絲將在鹿港自辦餐會，並設計專屬的SJ香牌。（記者劉曉欣攝）

    Super Junior的台灣粉絲將在鹿港自辦餐會，全場以寶藍色為設計。（愛伊特提供）

    Super Junior的台灣粉絲將在鹿港自辦餐會，全場以寶藍色為設計。（愛伊特提供）

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