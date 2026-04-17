疑食物中毒累計53人身體不適 台灣戲曲學院：啟動餐廳再次全面消毒

台灣戲曲學院日前傳出疑似食物中毒事件，校方第一時間進行清消工作。（校方提供）

台灣戲曲學院日前傳出疑似食物中毒事件，校方今再度說明目前狀況，身體不適學生通報人數累計達53人，學校餐廳已全面停業，並將再次全面消毒，另亦持續關懷學生，強化衛教宣導，全力配合有關單位調查。

校方說明，事件發生後，即依食物中毒事件處理標準作業程序完成通報，並同步配合教育主管機關及台北市衛生局辦理相關疫調、採檢及後續查核作業。預估事件原因與檢驗結果仍需1至2週始能確認，將持續以審慎、負責的態度面對，並以學生健康與安全作為最高優先。

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而針對外界關注之校園餐飲環境，校方表示，學校餐廳目前已全面停止運作，並已啟動環境消毒與安全檢視機制。另預定於4月19日中午再次由專業廠商針對餐廳及校區環境進行全面消毒，待完成相關作業並確認安全無虞後，再行恢復供餐。在此期間，學生餐點將由學校統一向符合食品安全標準之餐飲業者訂購，以維持學生正常用餐需求，並確保餐食安全。

此外，校方將持續關懷學生健康情形，強化校內衛生管理及衛教宣導，並全力配合主管機關後續調查。若有最新確認資訊，將秉持公開、負責原則，並適時向外界說明。

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