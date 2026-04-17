馬公立幼春季郊遊 3路同步出發走讀

馬公市長黃健忠到通梁古榕為小朋友加油打氣。（馬公市公所提供）

馬公市立幼兒園今（17）日辦理春季郊遊活動，依園區規劃分3路同步進行，園本部前往林務公園管理所澎湖休憩園區花海，東衛分班至通梁古榕，澎南分班到澎湖生活博物館。各路線依既定行程出發，讓幼兒在戶外環境中接觸不同場域，豐富日常學習以外的生活經驗。

活動採分區分流辦理，教保團隊依人數與場域條件安排動線，落實人員配置與現場照顧，確保幼兒在可掌握範圍內參與各項行程。各據點依實際狀況安排停留與休息時間，讓孩子在安全前提下進行觀察與體驗，整體過程平順。

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澎湖縣政府文化局關懷幼兒戶外活動，致贈澎南分班幼兒國立故宮博物院與澎湖縣政府聯名「百年同心-米乖乖黑糖風味」168份，作為活動點心。馬公市長黃健忠分別到澎南分班及東衛分班關心活動情形，實地了解幼兒參與狀況與現場安排。他說，市政團隊會持續支持幼兒園相關活動推動，維持良好照顧品質。

黃健忠說，感謝澎湖縣政府文化局的支持，以及馬公市立幼兒園教保團隊的事前規劃與現場投入，並感謝愛心媽媽服務隊與家長協力配合，讓活動得以順利進行。馬公市立幼兒園說，春季郊遊為年度重要活動之一，今年依分班特性規劃不同路線，在兼顧安全與照顧前提下進行戶外體驗，讓幼兒在成長過程中累積多元生活經驗。

馬公市幼春遊路線進入生博館，澎湖縣政府文化局送來乖乖。（馬公市公所提供）

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