週六鋒面通過北部降溫 中部以北有雨出遊注意

週六鋒面通過隨後東北季風增強，北部及宜花地區降雨機率較高。（資料照）

氣象署指出，週六（18日）由於鋒面通過以及東北季風增強，東半部還有中部以北可能有明顯雨勢，尤其是北部及宜花地區，外出請記得攜帶雨具。

中央氣象署預報，週六中部以北、東半部及恆春半島，大至為多雲偶有短暫陣雨的天氣，局部也可能有較明顯雨勢、伴隨雷擊及強陣風，尤其北部及宜花地區降雨機率較高，整體雨勢到晚上逐漸趨緩，大多轉為零星，而對於南部地區仍為多雲到晴，僅山區有局部短暫陣雨。

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氣溫方面，隨著東北季風增強，北部及宜花高溫略降一些到24至26度，而中南部及台東仍為29至31度，沒下雨時感受悶熱，至於低溫方面也略下降，中部以北及宜花為20、21度，南部及台東則為23至25度。

離島天氣：澎湖多雲短暫陣雨或雷雨，23至27度；金門陰時多雲短暫陣雨或雷雨，21至25度；馬祖陰時多雲短暫陣雨或雷雨，18至20度。

關於週末天氣，天氣風險公司指出，週六鋒面通過，後續東北季風增強南下，天氣轉差，雨區擴大到中部以北、東部、恆春半島及南部山區，局部容易有短暫陣雨或雷雨發生；週日清晨至上午環境水氣仍多，中南部及東部仍偶有降雨發生，後續環境逐漸轉乾，除東部地區及午後中南部山區局部有短暫陣雨外，其他地區漸轉為多雲。

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紫外線指數方面，週六澎湖縣、台南市、高雄市、屏東縣以及台東縣達到過量級，外出請注意防曬。

空氣品質方面，週六鋒面通過及東北季風增強，環境風場為東北風。北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級，中南部短時間可能達橘色提醒等級，金門為「橘色提醒」等級。

週六北部及宜花高溫24至26度，中南部及台東仍為29至31度，中部以北及宜花低溫為20、21度，南部及台東則為23至25度。（擷取自中央氣象署網站）

週六澎湖縣、台南市、高雄市、屏東縣以及台東縣的紫外線指數達過量級，外出請注意防曬。（擷取自中央氣象署網站）

空品方面，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級，中南部短時間可能達橘色提醒等級，金門為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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