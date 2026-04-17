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    首頁 > 生活

    明起連2天中部以北有雨 下波較強鋒面時間曝光

    2026/04/17 18:15 記者吳亮儀／台北報導
    今晚明晨降雨狀況。（氣象署提供）

    今晚明晨降雨狀況。（氣象署提供）

    鋒面加上東北季風報到！中央氣象署預報，明天中部以北、東半部、恆春半島及南部山區都有局部短暫陣雨或雷雨，並一路影響到週日（19日），下週一（20日）天氣才逐漸開始回暖、穩定。

    氣象署預報員黃恩鴻表示，明天雨勢會斷斷續續，且氣溫會稍微下降一些，週日白天起降雨比較少，剩下東部、東南部及中南部山區有局部短暫陣雨，東北部及大台北山區也有零星短暫陣雨。

    「下週一（20日）開始天氣回穩，加上東北季風也減弱了，算是未來一週天氣相對較好的幾天」，黃恩鴻表示，下週一、二兩天（20日、21日）東部、東南部有局部短暫陣雨，午後中南部及其它山區有局部短暫陣雨。

    黃恩鴻表示，下週三（22日）天氣也有些類似，僅東部、東南部及恆春半島有局部短暫陣雨，南部有零星短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫陣雨。

    「下一波天氣明顯變化將出現下週四（23日），較強的鋒面報到」，黃恩鴻表示，這波鋒面結構比較好，且比之前預報的時間更提前一點，下週四、五兩天除了鋒面以外，還有另一波東北季風也增強，北部及東北部氣溫下降。

    黃恩鴻表示，下週四、五（23日、24日）兩天，中部以北會轉為有短暫陣雨或雷雨，南部、東北部及東部有局部短暫陣雨或雷雨，東南部也有局部短暫陣雨。

    氣象署今天也公布未來兩週的「月長期天氣展望」，模式預測，未來二週天氣變化快速，受鋒面、東北季風影響期間，天氣較不穩定，北部及東北部氣溫下降，中部以北及東半部有局部短暫陣雨，其它時候多雲到晴，局部地區午後有短暫陣雨。

    未來一週降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來一週降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來一週氣溫趨勢。（氣象署提供）

    未來一週氣溫趨勢。（氣象署提供）

    未來天氣注意事項。（氣象署提供）

    未來天氣注意事項。（氣象署提供）

    氣象署公布未來兩週的「月長期天氣展望」。（氣象署提供）

    氣象署公布未來兩週的「月長期天氣展望」。（氣象署提供）

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