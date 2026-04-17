白沙屯媽祖回鑾 苗栗19日起大規模交管路線一次看

白沙屯媽祖17日凌晨0點57分從北港朝天宮起駕，展開4天的回鑾行程。（擷取自白沙屯媽祖網路電視台）

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖北港進香，將於20日回宮，苗栗縣警察局為因應龐大「香燈腳」人車潮，19日起針對台1線沿線及周邊重要道路實施分區、分時段機動交通管制，呼籲民眾配合相關措施，共同維護交通順暢與活動安全，民眾可透過苗栗縣警察局臉書粉專，或警察廣播電台掌握最新路況資訊。

警方指出，19日上午8點起，台1線將啟動階段性交通管制，並視現場人車流量，機動調整管制範圍；同時，台61線西濱快速道路通灣聯絡道、新埔及白沙屯匝道口，也將視情況彈性封閉。

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在苑裡地區，台1線與苗140縣道、苑北地下道及興亞水泥路口等處，將於19日清晨6點30分起陸續實施車道封閉與改道措施；通霄地區則自上午9點起，針對坪頂路口、台1線與苗128縣道、通灣聯絡道及新舊台1線等路段分階段管制，部分時段將封閉南北向車道，並引導車輛改行台61線或外環道路。

4月20日，通霄與埔口地區亦將持續交通管制，包括台1線、通灣聯絡道及白沙屯匝道等路段，最早自清晨5點30分起實施，部分路段預計至下午4點才解除。

此外，為疏運人潮，交通部與通霄鎮公所也提供接駁服務，包括高鐵苗栗站至拱天宮，以及通霄海水浴場往返日落大道路線，班距約10分鐘一班，便利民眾轉乘。

苗栗縣警察局建議，參與進香活動民眾多利用大眾運輸工具，並配合現場交通指揮；非參香用路人則建議改走國道1號或國道3號，避開台1線（106至143.5公里）及台61線苗栗路段，以減少壅塞情形。

苗栗縣警察局因應「香燈腳」人車潮，19日起針對台1線沿線及周邊重要道路實施分區、分時段機動交通管制。（圖由苗栗縣警察局提供）

白沙屯媽祖回鑾交通管制指引。（圖由苗栗縣警察局提供）

為疏運人潮，交通部與通霄鎮公所也提供接駁服務。（圖由苗栗縣警察局提供）

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