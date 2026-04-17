大甲媽遶境今晚起駕 小黃載香客未按表收費最高恐噴9萬

大甲媽今晚起駕，台中交通局啟動海線計程車稽查，要求司機按表收費。（市府提供）

大甲媽祖9天8夜遶境今晚起駕，因每年均吸引逾百萬人潮參與，考量部分香客會搭計程車隨行，台中市交通局已啟動海線地區計程車稽查，若駕駛未依規定跳表收費，可處9000元以上、最高9萬元罰鍰，民眾若遇漫天開價，可向交通局或市民一碼通專線1999反映。

此外，大甲媽祖遶境活動跨越台中、彰化、雲林、嘉義4縣市超過300公里，每年均有大量香客徒步進香，交通局提醒，根據「汽車運輸業管理規則」，計程車須在核定營業區域內營業，不得跨區載客，台中市車籍計程車僅能於台中市及彰化縣區域上車載客前往乘客指定地點，遶境隊伍進入雲林縣及嘉義縣境內期間，台中市計程車均不得從事載客行為，駕駛人務必遵守營業區域規定，違規將由當地公路監理機關依法取締處罰，恐得不償失。

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交通局長葉昭甫指出，大甲媽祖遶境活動期間，為便利來自全台各地香客的交通運輸需求，除台鐵、公車加開班次的接駁服務因應外，市府同步強化管理計程車營業秩序，要求計程車載客必須依計費表跳表收費，駕駛若違規可處9000元以上、9萬元以下罰鍰。

交通局也提醒民眾，香客有搭車需求時，務必選擇合法的計程車（白底紅字），切勿搭乘違規經營的自用白牌車（白底黑字），避免發生事故時，乘客可能無法獲得保險理賠的風險，另民眾如對計程車收費有任何疑問，可向交通局或市民一碼通專線1999洽詢或反映，下車記得索取乘車證明、記下車牌號碼及搭車時間、地點等資料，以利後續追查。

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