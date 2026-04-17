教師法修法前進一步 代理教師工會：代理師調查停聘應有專屬補償

立法院今（17）日三讀通過「教師法」第25條及第53條修正條文，全國代理暨代課教師產業工會表示肯定。示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

立法院今（17）日三讀通過「教師法」第25條及第53條修正條文，明定教師若因不實指控或誤解遭停聘接受調查，於最終未受解聘或終局停聘並回復聘任者，應補發停聘期間本薪（年功薪）及學術研究加給。全國代理暨代課教師產業工會表示肯定，認為有助保障教師名譽與經濟生活，但也直言，修法未觸及代理教師制度缺漏，恐使部分教師仍陷權益保障不足困境。

工會理事長黃湘仙指出，現行代理教師多採「一年一聘」制度，實務上校園事件調查往往歷時半年至一年以上，當代理教師遭停聘調查時，聘期常在調查結束前即已屆滿，即使最終證明清白，僅能領取原聘期內補發薪資，原職缺早已由他人遞補，形同實質失業，對職涯發展造成重大衝擊，使修法的補償效果大打折扣。

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黃湘仙表示，代理教師在教育現場與正式教師同樣適用「教師法」規範，承擔相同專業責任與法律義務，但在遭遇不實指控與停聘調查時，卻缺乏對等保障，形成「義務相同、權益不足」的結構性問題。據工會估計，全台約有3萬名代理教師長期處於聘期不穩定狀態，相關制度缺陷已影響教育現場人力穩定。

工會提出3項建議，包括研擬代理教師專屬補償機制，對於聘期屆滿仍在調查中的教師，提供額外補償如待業期間損失與精神損害；同時建議主管機關縮短行政調查流程，訂定明確時限與加速機制，降低程序延宕對當事人造成的不可逆影響；並呼籲教育部與國教署召開專案會議，全面檢討代理教師適用「教師法」衍生的權益問題。

工會強調，教師法修法雖朝保障教師權益邁進一步，但制度設計不應忽略最基層、處境最不穩定的代理教師，呼籲主管機關儘速提出配套措施，補足制度漏洞，落實教育現場的公平與正義。

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