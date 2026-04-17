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    首頁 > 生活

    台東高單價建案外地人買得多? 沈碧恕 : 初步抽查情況並不嚴重

    2026/04/17 18:43 記者劉人瑋／台東報導
    近期社宅完成登記，又逢徵收案完成，「台東人住不起」再度被提起。（記者劉人瑋攝）

    近期社宅完成登記，又逢徵收案完成，「台東人住不起」再度被提起。（記者劉人瑋攝）

    據聯徵中心資料，台東縣去年平均鑑估值漲幅高達二十一.三%，全台之冠。社宅部分，第一季中央招租社宅分別為苗栗縣、雲林縣及台東縣台東市。其中其他2縣可說是「2至3人搶一戶」，台東市「海濱好室」換算「超過四人搶一戶」，社宅搶手可見其熱度。

    而近期縣府宣布的豐榮、豐樂（南區）區段徵收案，留設逾一公頃（約占全區面積 十.六%）住二用地，預定規劃提供興建社會住宅使用，台東已有不少民眾稱「台東地產起飛了」、「都是投資（機）客購入，台東人快住不起台東了」。

    縣地政處長沈碧恕說，徵收案有大豐消防分隊用地，及馬當部落聚會所，這塊地是近十年前規畫「空地來等待中央指示與台東需求」，並非立即可興建社宅，至於投資、炒作地產「縣府一直注意民眾反應，但初步抽查情況並不嚴重」。

    沈解釋，地政處已抽查坊間不少新建案多時，特別是高單價建案，初步發現六至七成皆是台東人所購，外地客購入並不多，推測台東房、地價起飛多與建築成本提升有關，房、地價還是以實價登錄為主，且各案差距不小，以平均鑑估值觀察未能辨別個案狀況。

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