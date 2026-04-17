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    首頁 > 生活

    「雙媽會」有望再現？白沙屯媽北返路線曝光 明入彰化機率大增

    2026/04/17 17:42 記者彭健禮／苗栗報導
    白沙屯媽北港進香，於昨晚在北港朝天宮大殿完成「進火（刈火）」儀式後，今日凌晨約1點左右起駕回宮。（圖由白沙屯媽祖網路電視台提供）

    白沙屯媽北港進香，於昨晚在北港朝天宮大殿完成「進火（刈火）」儀式後，今日凌晨約1點左右起駕回宮。（圖由白沙屯媽祖網路電視台提供）

    白沙屯拱天宮媽祖南下北港朝天宮進香，鑾轎已在回宮路上，大甲鎮瀾宮媽祖則於今晚起駕遶境，預計18日進入彰化市，「雙媽」是否再相會引發關注。長年直播白沙屯媽祖進香的義工組織、白沙屯媽祖網路電視台台長駱調彬指出，白沙屯媽祖鑾轎在台19線往埤頭方向，明天進彰化市的機率增加很多。

    白沙屯媽北港進香，於昨日晚間在北港朝天宮大殿完成「進火（刈火）」儀式後，白沙屯媽祖、山邊媽祖、爐主媽祖登轎，於今（17日）凌晨約1點左右在數萬信徒歡呼聲中從北港朝天宮起駕回宮，「粉紅超跑」沿台19線一路狂飆，中午停駕於彰化縣竹塘鄉的「幸竹宮」午休。

    由於大甲鎮瀾宮媽祖將於今天深夜起駕，預計18日下午經台中市大度橋進入彰化市，晚間駐駕彰化南瑤宮，「雙媽」今年是否再相會？引發信眾熱烈關注。

    駱調彬指出，白沙屯媽祖進香路徑不定，由媽祖帶路，能否促成「雙媽會」，完全取決於白沙屯媽祖的選擇，依下午4點最新路線觀察，白沙屯媽祖鑾轎在台19線往埤頭方向，明天進彰化市的機率增加很多。

    近10年來，白沙屯媽祖多次到鎮瀾宮駐駕過夜或停駕，然在進香、遶境途中相會，過去僅有6次紀錄，其中2004年白沙屯媽、大甲媽2大女神隊伍在台中沙鹿首次碰頭，「雙媽會」的歷史性情景，引發全場歡聲雷動。尤其今年白沙屯媽祖進香，有山邊媽祖、爐主媽祖同行，若與大甲媽祖相遇，將是歷史首次的「四媽會」。

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