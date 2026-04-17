屏東縣立美術館變成伸展台 民眾畫作找靈感舊衣新穿神走秀

屏東縣立美術館化身伸展台，參與工作坊的學員舊衣新穿走秀，呼應美術館中的畫作。（記者羅欣貞攝）

超炫藝術教育！先參觀美術館選出喜愛的畫作，再從家裡衣櫃中找出可與畫作色彩、線條匹配的舊衣，並經造型師專業指點，穿上自己重新詮釋的服裝、配件與畫作合影，人宛如從畫中走出來般，3月開幕的屏東縣立美術館，首波藝術教育活動受到熱烈回響，10多位參與民眾今（17）日化身會行走的畫在館內走秀，直呼「太有趣了！」。

屏東縣立美術館「屏美放閃」藝術教育系列活動，跨界邀請萬秀洗衣店主理人張瑞夫與金馬獎電影《美國女孩》造型師張椆婷聯手策劃「創齡穿搭工作坊」，首先以「美術館穿什麼？打開畫框與衣櫃的對話」帶領學員走入展間，進行觀察與感知練習；今（17）日登場的「穿出我的屏美Style」，在專業造型師協助下完成個人造型，進行成果走秀與影像紀錄，美術館瞬間化身伸展台。

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講師之一張瑞夫以老衣穿搭風格風靡國際社群，曾獲BBC、CNN等國際媒體關注；造型師張椆婷則擁有近10年影視造型經驗。兩人引導學員從屏美館典藏作品的色彩、線條等元素中尋找視覺線索，並結合自身衣櫃裡的私藏服飾，重新定義個人風格，實踐「穿上喜歡的風格，也穿出自己的故事」精神。

學員劉一枝選的畫作是藝術家袁廣鳴作品「能量的風景」，她從衣櫃裡翻出6年前喝喜酒、只穿過一次的花洋裝，搭配影像中五顏六色的花洋傘。她說，花洋裝是她第二次穿，把舊衣融入新想法，重新改造，果然有變年輕、更青春的感覺。林姓女學員以綠、黃色系日常服，搭配美國新媒體藝術家查克．利伯曼的互動裝置「再相遇的∞種可能」，她表示，美術館教育可以如此融入生活，實在太好玩了。

文化處表示，美術館不應只是安靜的展示空間，更是能激發生活靈感的場域。屏東縣立美術館以形塑一座「動態的美術館」為核心概念，打開邊界、啟發感知，透過有趣、有機且友善的教育推廣形式，引導民眾從靜態觀展轉向動態參與，讓不同的族群都能以最親近的方式走入藝術。

屏東縣立美術館推出藝術教育系列活動，造型師張椆婷（左）指導學員從藝術品中汲取靈感將舊衣穿出新創意。（記者羅欣貞攝）

學員經穿搭指導後，彷彿融入畫作中。（記者羅欣貞攝）

學員穿上黃、綠色系日常服，融入美國新媒體藝術家查克．利伯曼的互動裝置作品「再相遇的∞種可能」中。（記者羅欣貞攝）

原來自己衣櫃裡就有和美術館畫作相當協調的服裝，巧妙的色彩、線條和諧度令人直呼不可思議。（記者羅欣貞攝）

學員劉一枝穿上6年前才穿過一次的花洋裝，搭配藝術品中的沙灘花洋傘。（記者羅欣貞攝）

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