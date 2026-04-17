拒刷卡、加收手續費！北市敬老卡搭計程車亂象 李明賢要求改善

台北市議員李明賢指出，民眾持敬老卡搭計程車竟被加收手續費、拒刷卡。示意圖。（資料照）

台北市敬老愛心卡七月起加碼，每月提供600點可用於多項交通工具，不過市議員李明賢指出，有民眾持敬老愛心卡搭愛心計程車，卻被收取手續費，更有司機拒絕刷卡只收現金，目前僅三分之一計程車有裝刷卡機，比例太低，對長者不友善。

社會局長姚淑文說，先前議會有附帶決議不能補助業者裝設卡機，目前社會局也正與公運處討論，如何提出讓駕駛願意接受民眾刷卡的誘因政策。

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李明賢表示，有長者向他陳情指，持敬老愛心卡搭計程車，除有加收手續費情形外，也遇上司機以「刷卡機故障」為由拒刷卡，甚至有司機揚言要刷卡就不要路邊攔車。經查，目前敬老卡計程車支付機制，由悠遊卡公司與車隊簽約，再由車隊向駕駛轉嫁設備租金及交易手續費，形同將政策成本下移至第一線駕駛承擔，讓駕駛實際收入遭到扣減，缺乏合理成本分攤機制之下，駕駛自然傾向規避刷卡交易，進而衍生出拒刷敬老卡、謊稱設備故障等亂象。

李明賢指，據統計，民眾陳情無法使用敬老卡付費，累積五年約124件，平均每年數十件，實際數字或許更高，特別是被超收小額手續費屬於小額，有長輩可能只是自認倒霉不通報。而截至二月，北市3萬2163輛登記計程車，僅1萬2907輛車裝有刷卡機，比例明顯過低，市府並沒有站在民眾角度思考。

姚淑文表示，內部有討論過針對車輛加裝卡機提高誘因政策，但過去議會曾經有附帶決議，在加裝卡機部分不能補助，這是目前比較大的困境，目前也正在跟公運處討論如何提高駕駛讓長者刷敬老卡的誘因。

李明賢要求，針對搭車刷卡加收手續費部分，是否可由公運處來補助？姚淑文指出，後續會持續和公運處跨局處討論。

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