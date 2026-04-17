澎湖講美少棒遇到警犬隊 笑容滿溢學習法治觀念

警犬隊一出場，萌樣擄獲小朋友的心。（澎湖縣政府警察局提供）

台灣棒壇奇蹟講美少棒隊，憑藉著澎湖人不服輸的三點水精神，縱橫台灣各地棒球場，今（17）日在五德人力發展中心遇到可愛的警犬隊，讓講美小將充實童年歡樂，少了比賽的狠勁，每人臉上都洋溢笑容，透過零距離的互動體驗，讓交通安全與法治觀念在歡笑聲中向下扎根。

為了讓這群馳騁賽場小將留下難忘回憶，澎湖縣政府警察局特別精選了平時難得一見的警用裝備與勤務展演，現場驚呼與歡笑聲不斷，活動亮點包括警犬緝毒神技，萌翻全場；訓練有素的警犬隊一出場，就成為活動焦點，除了展現精準的嗅覺與高度服從，更讓小朋友們參與互動，並從中學會向毒品說不。

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霹靂裝備解密，正義感拉滿；霹靂小組全副武裝，親自為學童介紹因應不同勤務時所需的特勤裝備，平日除暴安良的盾牌與防護裝備，透過實際案例介紹，讓小朋友們了解警方出勤時的辛勞。另外還有警用重機試乘，滿足英雄夢，以及互動式交安宣導、記憶滿分等精彩活動。

「每一份對警察工作的理解，都是社會安定的一顆種子。」澎湖縣政府警察局表示，這類寓教於樂的參訪體驗，不僅能翻轉大眾對警察機關的嚴肅刻板印象，更重要的是，陪伴家長與學校，共同構築下一代成長的安全網。看見孩子們眼中對警察的敬佩與熱情，是波麗士大人們堅守崗位最大的動力。

澎湖講美少棒隊前往五德人力訓練所，參加小小警察營。（澎湖縣政府警察局提供）

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