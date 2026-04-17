早餐店「加蛋20元」嫌貴？業者公開成本：我賣得心安理得

早餐店「加蛋」價格從過去的5元、10元，一路攀升到15元甚至20元。示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

物價飛漲，早餐店「加蛋」價格，也從過去5元、10元，一路攀升到15元甚至20元，引發不少民怨。不過，一名早餐店業者，近日發文公開成本，強調消費者看到的只是3到4元的食材成本，背後隱藏的勞動與支出則被忽視。他也表示「那顆蛋20元，我賣得心安理得。」貼文一出引發討論。

業者近日在Threads上發文表示，以每個月平均營業額60萬元作為模擬試算基準，人事成本佔25至30%、物料成本40%、房租10至15%，再加上雜支行銷5至10%。經過層層扣除後，最後放進口袋的獲利僅約6萬元，淨利率約為10%。

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他指出，消費者往往只看到蛋的食材成本約3到4元，卻忽略了剩下的16元包含的是「凌晨4點出門備料的人、站了一整個早上的腳、沒有停過的雙手」，以及每個月幾十萬元的固定支出。他強調，這20元買的不只是蛋，更是支撐一間店運作的各項隱形勞動成本。

有趣的是，他在留言處也幽默補充，其實自家小店的加蛋價格是15元，笑稱「是不是可以吃爆」。

文章PO出後引發大量討論，有網友表示：「買得起就吃，買不起就自己煎」、「市場會決定供需價格，適者生存」、「不貴啦，手搖飲一杯100還不是照買」、「你打那麼多，那些嫌貴的是不會看的，相對的懂的人不會跟你543」、「還有發票的壓力，完全懂餐飲人的辛苦」。

不過也有網友質疑：「我沒辦法苟同耶」、「你整體成本結構明明是物料成本佔40%，為什麼蛋這項產品你就要抓在15到20%」、「早餐店+蛋20元的一律不買」、「有開發票嗎？」；還有網友直白表示：「20元的蛋我是支持不下去。雞蛋成本浮動，雞蛋貴的時候漲價；雞蛋便宜的時候，台灣餐飲支持一下」。

對於種種負面流言，業者則補充，文中的60萬營收是參考餐飲業獲利結構的「模擬試算基準」，並非其門市實際帳務。他的門市經營皆依法規辦理並尊重國稅局核定。發文初衷，也只是分享餐飲勞動成本的結構的舉例分享。

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