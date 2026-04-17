為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    秀姑巒溪口康芮颱風堆積漂流木悶燒 居民：盼政府介入清理

    2026/04/17 17:18 記者花孟璟／花蓮報導
    秀姑巒溪出海口漂流木火災，水車加壓後滅火效率才變快。（民眾提供）

    秀姑巒溪出海口漂流木火災，水車加壓後滅火效率才變快。（民眾提供）

    2024年10月底的康芮颱風在花蓮降下驚人雨勢，花蓮長達百公里海岸線到處堆積漂流木，都經過1年半了，還清理不完，豐濱鄉港口村秀姑巒溪出海口的漂流木今天下午又燒起來，大量漂流木堆積在海邊礁石間形成悶燒！

    「放火燒漂流木，真的很不應該」！豐濱鄉港口村秀姑巒溪出海口今天下午又失火，原來是海邊的漂流木又燒起來，居民好無奈，當地民眾擔心火勢延燒影響民宅，跑到海邊監看，並向消防局報案。

    由於火場距離道路車行終點還有100多公尺，消防水車從民宿旁開進去後，還要一段一段接水管佈線拉到現場救火，火場延燒範圍大，漂流木堆積在礁石區縫隙中悶燒，豔陽下陣陣白煙瀰漫，火勢不易撲滅。

    居民許先生說，出海口是居民捕魩鱙魚、俗稱「海鋼盔」笠螺的地方，都快2年了，這些漂流木還是多到清不完，去年也發生過火災，曾向政府反映希望清理漂流木，擔心遇上大雨木頭漂到海上，可能影響漁船作業，陳情至今仍無動作，希望林保署或是縣府等單位介入處理。

    秀姑巒溪出海口為珊瑚礁地形，堆積在礁岩縫隙大量漂流木今天下午起火，由於車輛無法到達火場，造成滅火水壓不足。（民眾提供）

    秀姑巒溪出海口為珊瑚礁地形，堆積在礁岩縫隙大量漂流木今天下午起火，由於車輛無法到達火場，造成滅火水壓不足。（民眾提供）

    秀姑巒溪出海口為珊瑚礁地形，堆積在礁岩縫隙大量漂流木今天下午起火，因消防車無法抵達現場，只能一段段接水管到火場，撲滅困難。（民眾提供）

    秀姑巒溪出海口為珊瑚礁地形，堆積在礁岩縫隙大量漂流木今天下午起火，因消防車無法抵達現場，只能一段段接水管到火場，撲滅困難。（民眾提供）

    消防車只能從民宿旁小路進入，但無法直接開上海灘造成滅火困難。（民眾提供）

    消防車只能從民宿旁小路進入，但無法直接開上海灘造成滅火困難。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播