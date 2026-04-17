秀姑巒溪口康芮颱風堆積漂流木悶燒 居民：盼政府介入清理

秀姑巒溪出海口漂流木火災，水車加壓後滅火效率才變快。（民眾提供）

2024年10月底的康芮颱風在花蓮降下驚人雨勢，花蓮長達百公里海岸線到處堆積漂流木，都經過1年半了，還清理不完，豐濱鄉港口村秀姑巒溪出海口的漂流木今天下午又燒起來，大量漂流木堆積在海邊礁石間形成悶燒！

「放火燒漂流木，真的很不應該」！豐濱鄉港口村秀姑巒溪出海口今天下午又失火，原來是海邊的漂流木又燒起來，居民好無奈，當地民眾擔心火勢延燒影響民宅，跑到海邊監看，並向消防局報案。

請繼續往下閱讀...

由於火場距離道路車行終點還有100多公尺，消防水車從民宿旁開進去後，還要一段一段接水管佈線拉到現場救火，火場延燒範圍大，漂流木堆積在礁石區縫隙中悶燒，豔陽下陣陣白煙瀰漫，火勢不易撲滅。

居民許先生說，出海口是居民捕魩鱙魚、俗稱「海鋼盔」笠螺的地方，都快2年了，這些漂流木還是多到清不完，去年也發生過火災，曾向政府反映希望清理漂流木，擔心遇上大雨木頭漂到海上，可能影響漁船作業，陳情至今仍無動作，希望林保署或是縣府等單位介入處理。

秀姑巒溪出海口為珊瑚礁地形，堆積在礁岩縫隙大量漂流木今天下午起火，由於車輛無法到達火場，造成滅火水壓不足。（民眾提供）

秀姑巒溪出海口為珊瑚礁地形，堆積在礁岩縫隙大量漂流木今天下午起火，因消防車無法抵達現場，只能一段段接水管到火場，撲滅困難。（民眾提供）

消防車只能從民宿旁小路進入，但無法直接開上海灘造成滅火困難。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法