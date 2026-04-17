大林響應世界地球日 平林社區諸羅樹蛙竹林棲地護育區揭牌

大林鎮平林社區發展協會建置諸羅樹蛙竹林棲地護育區，今揭牌將成生態教育基地。（記者王善嬿攝）

嘉義縣大林鎮響應4月22日世界地球日，今在平林社區發展協會舉辦諸羅樹蛙棲地護育成果展，社區發展協會環保志工與社區居民、筍農，利用朝聖宮後方約4分地大閒置空地，營造「大林諸羅樹蛙竹林棲地護育區」，象徵大林推動生態保育與綠色農業共榮發展邁出指標性一步。

大林鎮長許有疆、縣府綜合規劃處長陳皇成、鎮民代表會主席謝明瑞、平林里長葉秀齡、縣議員江志明等人為護育區揭牌並種樹象徵生態永續。

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平林社區發展協會辦公室原在大林地政事務所旁，去年地政事務所施工結構補強，協會於是承租朝聖宮旁老屋作為社區據點，起初老屋傾頹、年久失修，協會志工齊力整理環境、綠美化，將老屋及朝聖宮後方空地，營造成白天可賞花聽蛙鳴、夜間觀察諸羅樹蛙的生態教育基地，近2年迎來約300台遊覽車的社區觀摩人數。

平林社區發展協會表示，每年3月到9月是諸羅樹蛙活躍與繁殖期，未來透過「愛諸羅」手機應用程式，調查監測大林諸羅樹蛙數量，並導入VR虛擬實境技術，讓白天也不只聽到蛙鳴，還能看到諸羅樹蛙。

許有疆說，大林鎮近年積極推動無毒環境與多樣性保育政策，維護台灣特有種「諸羅樹蛙」棲地；平林社區志工、居民協力下，將社區發展協會與諸羅樹蛙棲地周遭整理、維護，以及青年筍農以友善耕作，不只產出優質健康竹筍，更讓這片土地成為樹蛙的安全避風港，展現大林用實際行動支持生態復育、諸羅樹蛙棲地護育的鄉鎮。

陳皇成說，縣府推動城鎮風貌及生活環境營造，經由社區規劃師的帶動，平林社區「113年度主題工作坊－平林街區軸線串聯計畫」日前獲內政部工程案件第2名，此次再營造「大林諸羅樹蛙竹林棲地護育區」，讓社區向心力更加凝聚。

平林社區發展協會成立巡守隊、建置諸羅樹蛙竹林棲地護育區，凝聚力強。（記者王善嬿攝）

大林鎮長許有疆（右）、縣府綜合規劃處長陳皇成（左），今種樹響應世界地球日。（記者王善嬿攝）

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