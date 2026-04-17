鳳梨葉變衣服！ 雲林打造鳳梨纖維循環場域

鳳梨葉、莖再利用做成鳳梨纖維，碳排係數只有化學纖維5分之1，受到國際品牌喜愛，具市場潛力。（記者黃淑莉攝）

推動循環經濟與永續農業，農糧署在古坑建置一座鳳梨纖維循環場域，裡面建置取纖自動化系統，但因國內人工成本高，鳳梨纖維較東南亞貴約3倍，雲林縣長張麗善今（17）日前往現勘，聽到業者反映，允諾縣府會協助採購田間自動採葉機及分葉機，降低前端成本，讓農業廢棄物變資材，也提升國內鳳梨纖維競爭力。

雲林鳳梨種植面積約8、900公頃，每年產生的鳳梨莖葉等廢棄物，令農民及政府頭痛，縣府與農糧署共同出資補助，攜手雲林縣永興果菜生產合作社、虎尾科技大學、工業技術研究院、紡織產業綜合研究所雲林分部等，透過產官學研在古坑建置雲林地區首座鳳梨纖維循環場域，目前已完工進入試車階段，預計5月試營運。

請繼續往下閱讀...

紡研所雲林分部主任林兼民指出，鳳梨纖維是天然纖維，碳排係數只有0.78，是化學纖維的5分之1到6分之1，且廢棄後自然分解，不會增加碳排，深受國際品牌喜愛。

鳳梨纖維具有市場潛力，不過因台灣人工貴，一公斤成本要1800至2000元，東南亞只要5、600元，長期下來台灣會失去競爭力，因此最耗人力的前期工作，包括田間採收、分選要用機器來支援，包括鳳梨葉採收機、分選機等。

永興果菜生產合作社理事主席黃威騰表示，目前廠房設施設備由農糧署補助設置，期望能持續協助優化與精進，仍需購買前端田間自動採葉機、分選機，雲林鳳梨全年生產，原物料來源不用擔心。

張麗善指出，鳳梨葉、莖也能經過經濟循環再利用成為日常生活當中穿的衣服、戴的帽子、用的毛巾，這是很好的經濟循環、永續農業，針對最耗人力的前端作業，縣府將全力協助推動機械化採收及分葉設備建構，讓鳳梨資材全循環體系順利運作，朝7月上線目標邁進。

鳳梨葉、莖再利用做成鳳梨纖維，碳排係數只有化學纖維5分之1。（記者黃淑莉攝）

中央、雲林縣府等產官學研在古坑建置鳳梨纖維循環場域。（記者黃淑莉攝）

鳳梨纖維製成的衣服、提袋等日常用品。（記者黃淑莉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法