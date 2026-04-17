黑鳶被非法鳥網纏住 對動保人員「眨眨眼」獲及時救援

鳥網上有一隻黑鳶向動保人員眨眨眼獲救。（動保所提供）

又有大片非法鳥網，基隆市動物保護防疫所接獲民眾通報，在暖暖運動公園後方山區查獲一片大型的非法鳥網，網上共有12隻鳥禽懸掛在網上，大部分已死亡，在準備收網清理時，1隻保育類黑鳶（俗稱老鷹）竟突然對著動保人員「眨眨眼」，動保所人員立即將牠身上鳥網剪斷，將牠解救出來，緊急送至台灣猛禽研究會進行治療，狀況穩定。

據台灣猛禽研究會回報，這隻黑鳶年紀偏輕，目前測量體重為710公克，身體雖有脫水的狀況，但從胸肌的厚度評估，其整體體態仍算適中。目前黑鳶的精神狀況穩定，且已能自行站立，後續將留在研究會接受進一步的專業醫療與照護。

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動保所日前接到民眾通報，在暖暖運動公園後方山區發現大型鳥網，架設在隱蔽的山谷間，並以竹子與繩索牢牢固定。動保人員指出，他們發現網上的12隻鳥大部分都已氣絕，準備收網時，被鳥網纏繞的黑鳶突然對動保人員「眨眨眼」，動保人趕緊把牠解救出來。

動保所指出，除了這隻倖存的黑鳶，鳥網上還有1隻保育類遊隼，其餘都是鴿子。動保所研判，由於近日適逢北海春季鴿賽，這片大型鳥網極可能是不肖擄鴿集團為攔截賽鴿所架設的陷阱，動保所已將這片大型鳥網全數清除。

動保所陳柏廷所長嚴正呼籲，架設鳥網不僅嚴重破壞自然環境與生態，若違法獵捕到保育類野生猛禽，依《野生動物保育法》最高得處5年以下有期徒刑，請民眾切勿心存僥倖以身試法。為維持永續生態，動保所自去年起便積極與台灣猛禽研究會以及基隆市野鳥學會展開合作，持續加強山區的鳥網巡查與清除工作。

基隆市動保所在暖暖運動公園後山發現大片違法鳥網，10多隻鴿子等都已死亡。（動保所提供）

鳥網上也發現一隻保育類遊隼已死亡。（動保所提供）

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