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    首頁 > 生活

    台南教師員額控管引關注 議員籲檢討補實與調任制度

    2026/04/17 17:20 記者洪瑞琴／台南報導
    台南市教師員額控管，議員陳怡珍籲檢討機制盼補實人力。（圖擷自台南市議會質詢畫面）

    台南市教師員額控管，議員陳怡珍籲檢討機制盼補實人力。（圖擷自台南市議會質詢畫面）

    台南市議員陳怡珍今（17）日在市議會質詢時為第一線基層教師發聲指出，近期接獲多位教師連署陳情，反映台南市長期採取高度控管教師員額機制，不僅影響幼教、特教及國中等各教育階段人力配置，也使具台南戶籍、願意返鄉任教的教師難以回流，進而衝擊教學穩定與教師生涯規劃。

    對此，教育局回應，因應少子女化趨勢，各縣市國中小減班已成為無法避免的現象。南市為保障現職教師的權益、避免現職教師因減班超額無適當可介聘學校，因此有必要適度控管教師缺額，但控管之外的缺額皆會釋出供市內或外縣市教師介聘，或辦理教師甄試補足。2023年教師開缺人數國小225人、國中40人；2024年國小114人、國中88人；2025年國小55人、國中174人。今年（2026年）因缺額尚未最後確認，但國小與國中預計也會開教師缺供市內或外縣市教師介聘。

    陳怡珍指出，以國中階段為例，目前台南市一般正式教師缺額仍達238人，但教育局卻未辦理教師甄試，導致人力長期仰賴代理及代課教師支撐。這樣的作法等同限制正式師資補充，不僅增加現場教師負擔，也可能影響學生受教品質與權益。

    她說，教育不只是知識傳授，更涉及情感連結與在地文化認同。許多具有台南背景的教師願意返鄉投入教育現場，對學生學習穩定及地方連結具有正面助益，但現行制度卻讓人才「回不來」，形成制度性斷層。

    陳怡珍要求教育局正視需求，在確有缺額情況下，應適度開放教師甄試以補實人力；針對退休教師釋出缺額，研議提供返鄉教師優先調任機會；強化缺額與調任機制的公開透明與合理分配。

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