客語流失從娃娃抓起 古秀妃肯定銅鑼中興附幼沉浸教學

客委會主委古秀妃到苗栗縣銅鑼鄉中興國小附幼了解沉浸式客語教學第一現場，副縣長賴香伶等人陪同。（苗栗縣政府提供）

客委會主委古秀妃今（17）日到苗栗縣銅鑼鄉中興國小附幼，了解沉浸式客語教學第一現場，副縣長賴香伶等人陪同。古秀妃與賴香伶都為客語快速流失感到憂心忡忡，期待中央與地方政府結合家庭、學校和專業團隊，齊心協力永續傳承客家語言文化。

客委會統計指出，全國125所的國小和幼兒園參與客語沉浸式教學，幼兒園占96所，苗栗更達28所之多；另全國有9所幼兒園採全客語沉浸式教學，苗栗縣則有中興國小附幼、新隆國小附幼、小木偶及瑪奇兒4所幼兒園，比例均居全國之冠。

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銅鑼中興附幼自108年度開始實施沉浸式客語教學，111年成為縣內第一所實施全客語教學的公立幼兒園，是屢受好評與佳績的典範園所。

古秀妃到班級觀摩教學，與師生近距離互動；她說，客語正面臨逐年流失的危機，而實務經驗發現，扎根幼兒教學的效果最佳；也感謝苗栗縣政府多年來支持各項客家政策，期待未來繼續與中央政府和專業團隊齊心協力，讓客家母語和文化能夠永續薪火相傳。

賴香伶也說，希望從幼兒和小學的孩子開始，做好客語扎根基礎的工作，找回更多講客家話的人口。她並感謝客委會在114學年度客語沉浸式計畫，補助苗栗縣1008萬元經費，也抓緊與古秀妃交流意見的機會，提出多項推動客家事務的構想，爭取客委會挹注更多資源到苗栗，俾利永續推動客家政策。

客委會主委古秀妃到苗栗縣銅鑼鄉中興國小附幼了解沉浸式客語教學第一現場，副縣長賴香伶等人陪同。（苗栗縣政府提供）

客委會主委古秀妃到苗栗縣銅鑼鄉中興國小附幼了解沉浸式客語教學第一現場，與觀摩交流人員合影。（苗栗縣政府提供）

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