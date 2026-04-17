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    首頁 > 生活

    敲定舊教會作據點 林國漳促成南澳碧候第二座文建站設置

    2026/04/17 16:44 記者游明金／宜蘭報導
    敲定舊教會作據點，林國漳促成南澳碧候部落第二座文建站設置。（取自林國漳臉書）

    敲定舊教會作據點，林國漳促成南澳碧候部落第二座文建站設置。（取自林國漳臉書）

    行政院顧問、民進黨宜蘭縣長參選人林國漳，得知南澳鄉碧候部落長者希望增設「第二座文化健康站」，今天安排原住民族委員會現勘，針對空間不足、動線落差等問題討論，最後同意第二座文健站設置，將利用舊教會一樓空間作為新站據點，讓原民長者能獲得更多照顧。

    林國漳日前到碧候與鄉親座談交流，地方反映，部落長者照顧需求日益增加，既有的文化健康站服務量能已逐漸飽和，希望能增設第二座文健站，強化照顧能量。林國漳得知後，經奔走與溝通，原住民族委員會特別安排現勘，今天由主任委員曾智勇親自率隊進行實地勘查，展現中央對地方需求的高度重視。

    林國漳也由辦公室主任代表出席，與原民會及相關委員，針對過去所提出的空間不足、動線落差等問題進行討論與實地確認。經專業評估，委員一致肯定碧候增設文健站的必要性，並給予正面支持。

    依據今天會勘與規劃，將利用舊教會一樓空間作為新站據點，後續透過空間修繕與行政資源投入，逐步完善設施與服務內容。同時，未來兩座文健站之間的資源整合與分工合作，也將成為提升整體照顧品質的重要關鍵。

    林國漳說，文健站不只是照顧據點，更是長者交流、文化延續的重要空間，未來他會持續關心後續進度，確保每一項改善如期落實，讓碧候的長輩都能在熟悉的部落中，安心生活、受到妥善照顧。

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