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    圖輯》淡江大橋管理中心開箱！最佳網美拍照點曝光

    2026/04/17 16:20 記者吳亮儀／台北報導
    淡江大橋橋梁管理中心三樓戶外觀景台，可遠往淡江大橋，是最適合的拍照地點。（記者吳亮儀攝）

    淡江大橋橋梁管理中心三樓戶外觀景台，可遠往淡江大橋，是最適合的拍照地點。（記者吳亮儀攝）

    淡江大橋即將在5月12日正式通車，交通部公路局今（18日）首度曝光大橋管理中心，3層樓建物搭配極寬廣觀景台，未來通車後會開放給民眾參訪、休憩，並可在3樓陽台拍照，也是觀賞淡江大橋最佳景點。

    淡江大橋以「世界最長跨距單塔不對稱斜張橋」之姿，由交通部公路局獨立建造，團隊並結合札哈．哈蒂建築師事務所（Zaha Hadid Architects）操刀設計的國門地標。

    淡江大橋由交通部公路局單獨負責承辦、執行建造、業管、維修養護。新北市政府因沒有大型工程建設能力與經驗、也毫無養護能力，所以從來不曾參與過淡江大橋主體建造，僅僅能做淡水端和八里端的聯外道路。

    公路局與公共藝術策展團隊合作，自5月12日到8月12日3個月，於淡江大橋橋梁管理中心推出「淡江大橋工程美學特展」，邀請全國關注淡江大橋以及對設計、藝文及工程有興趣的民眾，報名走進這座橋的誕生現場，透過從未完整公開的美學設計思維、工程實踐技術及人文關懷，了解如何在最難的地方，堅持初衷蓋出最美的國家地標橋。

    展覽以1樓到3樓的垂直敘事架構，帶領觀者從宏觀環境到微觀細節，透過數位動態圖，讓民眾體驗橋面的景觀燈桿的光影姿態、動態韻律。公路局說明，特展是台灣少見以「工程美學」為核心論述的主題展覽，透過科普的資訊視覺圖，公眾好理解的工程敘事，完整解答國門新地標的建設及美學奧秘。

    公路局表示，誠摯邀請全國民眾前往參觀，期盼透過本次展覽，帶領民眾了解大橋建設如何與環境共融，並讓淡水、八里生活圈擁有嶄新的生活樣貌。

    淡江大橋橋梁管理中心。（記者吳亮儀攝）

    淡江大橋橋梁管理中心。（記者吳亮儀攝）

    淡江大橋橋梁管理中心三樓戶外觀景台，可遠往淡江大橋，是最適合的拍照地點。（記者吳亮儀攝）

    淡江大橋橋梁管理中心三樓戶外觀景台，可遠往淡江大橋，是最適合的拍照地點。（記者吳亮儀攝）

    淡江大橋橋梁管理中心內部，預計與橋梁通車日一併對外開放參觀。（記者吳亮儀攝）

    淡江大橋橋梁管理中心內部，預計與橋梁通車日一併對外開放參觀。（記者吳亮儀攝）

    淡江大橋橋梁管理中心三樓戶外觀景台，可遠往淡江大橋，是最適合的拍照地點。（記者吳亮儀攝）

    淡江大橋橋梁管理中心三樓戶外觀景台，可遠往淡江大橋，是最適合的拍照地點。（記者吳亮儀攝）

    淡江大橋橋梁管理中心內部，預計與橋梁通車日一併對外開放參觀。（記者吳亮儀攝）

    淡江大橋橋梁管理中心內部，預計與橋梁通車日一併對外開放參觀。（記者吳亮儀攝）

    淡江大橋橋梁管理中心內部，預計與橋梁通車日一併對外開放參觀。（記者吳亮儀攝）

    淡江大橋橋梁管理中心內部，預計與橋梁通車日一併對外開放參觀。（記者吳亮儀攝）

    淡江大橋橋梁管理中心內部，預計與橋梁通車日一併對外開放參觀。（記者吳亮儀攝）

    淡江大橋橋梁管理中心內部，預計與橋梁通車日一併對外開放參觀。（記者吳亮儀攝）

    淡江大橋橋梁管理中心內部，預計與橋梁通車日一併對外開放參觀。（記者吳亮儀攝）

    淡江大橋橋梁管理中心內部，預計與橋梁通車日一併對外開放參觀。（記者吳亮儀攝）

    淡江大橋橋梁管理中心內部，預計與橋梁通車日一併對外開放參觀。（記者吳亮儀攝）

    淡江大橋橋梁管理中心內部，預計與橋梁通車日一併對外開放參觀。（記者吳亮儀攝）

    淡江大橋橋梁管理中心內有許多遊客休憩區，可在室內觀賞。（記者吳亮儀攝）

    淡江大橋橋梁管理中心內有許多遊客休憩區，可在室內觀賞。（記者吳亮儀攝）

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