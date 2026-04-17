白沙屯媽祖、仙姑陰陽接力！孝媳尋獲婆婆遺體 廖大乙曝神秘「靈動力」

孝媳邱婦（左）13日在白沙屯媽祖鑾轎前雙手合十哭成淚人。（翻攝YT白沙屯媽祖網路電視台）

台中大肚77歲林姓婦人失聯多日，白沙屯媽祖進香期間，媳婦在進香路旁跪地哭求，隨後鑾轎轉向停留引發關注，3天後家屬在水圳內尋獲遺體，且地點正巧位於張氏玉姑娘廟附近。民俗專家廖大乙直言，並非單純巧合，而是宗教中所謂「靈動力」展現，甚至可視為媽祖與仙姑之間的「陰陽接力」。

林婦11日在大肚區文昌二街一帶失去聯繫，由於當地多為農田與水圳，監視器稀少，搜查進度一度受阻，就在家屬焦急萬分之際，適逢白沙屯媽祖南下進香，媳婦邱女13日守在路旁，見鑾轎經過當場跪地雙手合十哀求，盼神明指引婆婆下落。

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當時鑾轎突然轉向短暫停留，邱女含淚訴說婆婆失蹤多日，擔心其安危，場面令人動容，未料僅隔3天，就有民眾在龍井區大排水圳內發現一具女性遺體，報案時特別指出地點就在張氏玉姑娘廟旁，衣著特徵確認是失聯的林婦。

巧合的是，遺體位置距離最後現身地點約4公里，兩地之間正由水圳相連，對此，廖大乙分析，媽祖屬於「陽廟」，而張氏玉姑娘廟則屬祭祀枉死者的「陰廟」，兩者在民間信仰中各司其職，當亡者可能遭逢意外時，靈體往往會尋求陰廟庇護或停留，此案關鍵在於「人與神的互動」，媳婦孝心與強烈情感，可能形成一種感應力量，促使媽祖介入指引，再由陰廟「接手」，最終讓遺體被發現，這正是所謂的「靈動力」運作。

廖大乙強調，從宗教角度來看，這並非單一神明顯靈，而是陰陽體系合作結果，建議家屬除了感謝媽祖庇佑，也應前往張氏玉姑娘廟誠心答謝，並可透過行善積德回向亡者，圓滿這段因緣。

民俗專家廖大乙。（廖大乙提供）

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