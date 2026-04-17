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    首頁 > 生活

    高雄寵物、親子友善旅宿出爐 各3家獲獎

    2026/04/17 16:14 記者葛祐豪／高雄報導
    高雄市推動「親子與寵物友善旅宿輔導計畫」。（觀光局提供）

    高雄市推動「親子與寵物友善旅宿輔導計畫」。（觀光局提供）

    高雄打造友善觀光城市，觀光局今（17）日公布寵物、親子友善旅宿輔導評比結果，各有3家獲獎，提供民眾選擇。

    高雄市觀光局去年起推動「高雄市親子與寵物友善旅宿輔導計畫」，透過專家輔導與競賽評比機制，共輔導15家親子友善旅宿及10家寵物友善旅宿。

    觀光局今天公布評比結果，寵物友善旅宿由「多野樂旅館」奪冠、「杉菻行旅」居次、「義旅舍」第三；親子友善旅宿則由「華園飯店」草衙館拿下第一、「義大皇家酒店」第二、「福容飯店」高雄第三，前三名業者各獲頒5萬元、3萬元及2萬元獎金。

    高雄市觀光局長高閔琳表示，親子家庭旅遊及攜帶毛小孩寵物一同出遊，均已成流行趨勢。高雄市去年分別舉辦說明會，寵物友善場次以「打造寵物友善旅宿體驗」為主題，涵蓋空間規劃、清潔管理、服務流程及安全機制；親子友善場次聚焦親子空間設計、服務內容規劃及家庭旅遊需求。

    「多野樂旅館」也分享打造寵物友善旅宿的初衷，讓毛孩享有尊榮待遇，提供清潔消毒措施、強化隔音與安全等空間設計、人寵共游之游泳池及寵物美容空間等；「華園飯店草衙館」則結合周邊遊樂資源，打造滿足家庭需求的沉浸式住宿體驗，例如設置兒童專屬用餐區，讓孩子能親手製作早餐。

    此次同時設置多個特色獎項，寵物友善旅宿「網路人氣獎」由「底加睏－眷村民宿」獲得，「旅宿行銷推廣特別獎」由「高雄中央公園英迪格酒店」獲得；親子友善旅宿「網路人氣獎」由「SOHO工坊眷村生活體驗館」獲得，「親子同樂獎」由「高雄富野渡假酒店」與「捷絲旅高雄站前館」獲得。

    寵物友善旅宿由「多野樂旅館」奪冠。（觀光局提供）

    寵物友善旅宿由「多野樂旅館」奪冠。（觀光局提供）

    親子友善旅宿由「華園飯店」草衙館（右）拿下第一，左為觀光局長高閔琳。（觀光局提供）

    親子友善旅宿由「華園飯店」草衙館（右）拿下第一，左為觀光局長高閔琳。（觀光局提供）

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