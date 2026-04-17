玄天上帝誕辰 台南下營上帝廟20隻金龜擲筊求取

台南下營上帝廟4月18日上午8時30分起，將開放民眾擲筊求取金龜，共計20隻。（記者劉婉君攝）

農曆3月初3是玄天上帝的誕辰，台南下營上帝廟獲捐贈20隻金龜，每隻1/3錢，市價約6000元，將於明（18）天上午8時30分起，與超過200隻的古早味麵粉龜，一同開放民眾擲筊求取。

下營上帝廟為地方信仰中心，每年農曆3月初3前夕，就會陸續湧入祝壽的信眾，今天還可看到將近20座戲台排列在武承恩公園或下營國小旁，相當熱鬧。

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下營上帝廟總幹事許禹錦表示，明天上午6時，玄天三上帝與五觀音媽的神轎以及姜林姓的「紡車輪」、什姓「四大美人」、陳姓「七鶴陣」、東方藝術團、八家將、素蘭要出嫁等文武陣頭，即會從下營上帝廟出發，前往迎請茅港尾媽祖與觀音佛祖到下營看戲，沿途繞行下營西寮、連表、中營、茅港、麻豆寮、中洲、火燒珠、紅毛厝等地祈福，預計下午5時入廟，晚上7時還有歌星晚會。

擲筊求金龜及壽龜活動，明天上午8時30分起在廟內進行，免報名費，6歲以上才能參加，參加者先到廟內參拜，呼喊指定口號後，連續擲出6個允筊，即可獲得1隻金龜；連續獲得5個允筊，則可獲得2斤重的麵粉龜，共有30隻；連續3個允筊可獲得1斤的麵粉酥壽龜，共200隻；2個允筊以下者，則可獲贈1顆壽桃。

19日玄天上帝誕辰當日一早，還有千人健走活動以及祝嘏大典，祝壽儀式之後有2000顆壽桃將分送給民眾。

武承恩公園旁可看到近20座為玄天上帝祝壽的戲台。（記者劉婉君攝）

下營上帝廟玄天三上帝與五觀音媽神轎，4月18日一早將出發迎請茅港尾媽祖和觀音佛祖到下營看戲。（記者劉婉君攝）

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