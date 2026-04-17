苗栗首件公設解編重劃動土 打造寵物公園與宜居生活

苗栗縣竹南頭份都市計畫整體開發範圍二市地重劃工程動土，重劃區面積3.67公頃。（圖由縣府提供）

苗栗縣竹南頭份都市計畫整體開發範圍二市地重劃工程今（17）日動土，重劃區面積3.67公頃，除還地於民，另將投入1億2千多萬施作道路系統、水利系統、公共管線、停車場及2座公園，預計600個日曆天完工，是苗栗縣首件動土的公設解編市地重劃案件。

縣府地政處長梁煜誠說明，此重劃區位於竹南頭份都市計畫範圍內，自1972年起歷經多次都市計畫檢討變更，於公共設施專案通盤檢討前，原劃設為國民中學用地（文中1）、公園用地（公2）及公園兼兒童遊樂場用地（公兒15），經檢討無興闢需求，爰提請內政部都市計畫委員會審議，並經審議通過，改採跨區市地重劃方式辦理整體開發為住宅區、公園用地、灌溉設施專用區及道路用地。

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地政處表示，此重劃區範圍在中山高速公路頭份交流道以南、頭份國小以北，面積總計3.67公頃。市地重劃後除還地於民，縣府可取得約1.28公頃公共設施用地，施作道路、水利、公共管線、停車場及2座公園，其中一座規劃為「寵物主題公園」，同時皆結合滯洪池設計，提升區域防洪韌性。

縣長鍾東錦與頭份市長羅雪珠、議員蕭詠萱，及市代會副主席許銑倫等人共同主持動土典禮，並焚香祝禱工程進展順利。

鍾東錦表示，土地重劃將還地於民，實現土地正義，全縣都市計畫公共設施用地專案通盤檢討案整體開發共計204案，縣府會陸續與各公所攜手合作，帶動地方發展。

縣府地政處長梁煜誠說明重劃案規劃內容。（圖由縣府提供）

縣長鍾東錦與頭份市長羅雪珠、議員蕭詠萱，及市代會副主席許銑倫等人共同主持動土典禮。（圖由縣府提供）

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