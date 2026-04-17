苗栗拱天宮旁攤商從零攤到一攤難求 再度打造白沙屯奇蹟

苗栗縣通霄鎮拱天宮，已成為全國知名的宗教信仰中心，平日參拜人潮不斷。（記者張勳騰攝）

苗栗縣通霄鎮拱天宮已成為全國知名宗教聖地，進香人潮不斷，約20多年前，宮前僅一間傳統雜貨店，如今參拜信眾湧入，有人潮就有錢潮，拱天宮周邊巷弄的攤商，從零攤暴增至逾200攤，而且一攤難求，租金從8千到8萬多元，越接近拱天宮房租越高，不輸一般都會區店家租金；當然生意也是搶搶滾，有些攤商一天營業額達1、20萬元，白沙屯市集從無到有，如同白沙屯媽祖徒步進香，從幾千人到逾46萬人，再度打造白沙屯奇蹟。

白沙屯媽祖婆網站長駱調彬觀察，他2001年返鄉投入推廣白沙屯媽祖徒步進香文化，當時拱天宮前並沒有攤販，僅一家傳統的雜貨店，之後陸續在拱天宮前廣場，零星看到3、4攤賣著當地特產小農；近幾年來，進香人潮逐年攀升，今年報名進香逾46萬人，有人潮就有錢潮，也為白沙屯帶來商機，拱天宮前攤商開始聚集，而且出現一攤難求，相對的租金急漲，越接近拱天宮，租金越高；昔日的店仔街不到100公尺，就有約20家攤位。

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駱調彬指出，目前的攤商從零到現今的超過200攤，平日則有7、80攤營業，至於租金小攤8千至1萬元，由於宮前店面一位難求，租金最高的是宮前一家超商約8萬多元，絲毫不輸給一般都會區的店家租金。

地方人士說，嫁來白沙屯地區的新住民嗅到商機，較早經營包子及肉餅、滷味等，生意也不錯，其中包子店在拱天宮周邊開了2家店，地方人士還稱她們是白沙屯攤商的「三大天王」。地方甚至傳出，生意好的攤商，每月淨賺50至100萬元，顯見信眾帶來龐大商機。

走一趟拱天宮周邊，可租的店面已被租光，可說一位難求，連屬外圍的住家，不是自己經營小生意，就是外租，外圍的空地則可看見當地小農賣起自種的蔬果；而攤商販賣的商品也是琳瑯滿目，小吃有香腸、臭豆腐、蚵嗲、燒仙草、滷味、蚵仔煎、炸物等，還有各式白沙屯媽祖文創商品、伴手禮、彩券行；遇假日或拱天宮重要節慶，每攤都排滿人潮，拱天宮周邊攤商持續增加；到拱天宮除參拜媽祖，也可體驗白沙屯新興的市集文化。

前往苗栗縣通霄鎮拱天宮參拜人潮不斷，為周邊商家帶來龐大商機。（記者張勳騰攝）

拱天宮前店家擺設的白沙屯媽祖文創商品，琳瑯滿目。（記者張勳騰攝）

拱天宮前道路，商家林立，有人潮就有商機。（記者張勳騰攝）

投注站吸引不少香客試手氣。（記者張勳騰攝）

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