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    首頁 > 生活

    老師傅經驗數位化傳承 中正大學1.2億打造低碳基地為傳產升級

    2026/04/17 15:31 記者王善嬿／嘉義報導
    教育部常務次長朱俊彰（前排左2）等人參訪中正大學整合AI與低碳技術成果。（記者王善嬿攝）

    教育部常務次長朱俊彰（前排左2）等人參訪中正大學整合AI與低碳技術成果。（記者王善嬿攝）

    國內金屬加工、成型及製造產業受少子化、師傅高齡化衝擊，面臨技術斷層、缺工等挑戰，教育部補助中正大學3年1億2200萬元，建置「前瞻綠色低碳製造基地」，藉此平台串聯地方政府、產業及大專校院，發展低碳製造技術應用，建構完整的人才培育、技術落地與場域示範體系，還導入AI人工智慧科技，將老師傅的經驗、技術轉化為數位資產利於傳承，為傳統產業升級、低碳轉型打造關鍵基礎。

    教育部常務次長朱俊彰、中正大學校長蔡少正、嘉義縣副縣長劉培東與產官學研代表今共同為基地揭牌，見證台灣產業低碳轉型的新里程。

    朱俊彰表示，因應國家2050淨零轉型政策，教育部透過「建置區域產業人才及技術培育基地計畫」，2023年至2025年補助中正大學1億2200萬元建置綠色低碳製造基地，作為平台連結在地產業、深耕地方；讓學生走出教室到產業的現場，培育各階段優秀人才。

    蔡少正說，人口減少是全球趨勢，更大挑戰是老師傅日漸凋零，過去老師傅經驗只可意會不可言傳，中正機械團隊用AI智慧科技把這些經驗用演算法記錄下來，重製再生轉化為數位資產，將老師傅的經驗複製、傳承並擴散。

    教育部指出，中正基地整合智慧製造技術，聚焦AI輔助製程、低碳加工、智慧機電及精密製造等重點領域，逐步建立製程數據化及智慧分析基礎，協助產業提升效率、降低碳排；攜手虎尾科技大學、勤益科技大學、吳鳳科技大學、修平科技大學4校，共組區域型教學聯盟，跨校學生不受時間、空間限制進行學習及實作，與產業需求接軌。

    劉培東表示，中正綠色低碳製造基地不只學、研之間水平整合，還與產業上、下游進行垂直整合，將帶動在地產業發展，嘉義縣從農業大縣逐步邁向農工大縣、農工科技大縣，期許與產官學研共創嘉義黃金10年。

    中正大學建置前瞻綠色低碳製造基地，培育產業人才、助產業降低碳排。（記者王善嬿攝）

    中正大學建置前瞻綠色低碳製造基地，培育產業人才、助產業降低碳排。（記者王善嬿攝）

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