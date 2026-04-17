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    首頁 > 生活

    在湖畔吃母親節大餐 台南「四季辦桌」春宴場搶候補

    2026/04/17 15:25 記者吳俊鋒／台南報導
    觀旅局四季辦桌活動的春季宴，將在關廟區的大潭埤旺萊公園舉行。（觀旅局提供）

    觀旅局四季辦桌活動的春季宴，將在關廟區的大潭埤旺萊公園舉行。（觀旅局提供）

    深受歡迎的台南「四季辦桌」，5月初春季宴將於關廟區旺萊公園登場，因被視為是「母親節大餐」，開放預約後，迴響熱烈，迅速完售，向隅民眾搶著登記候補，希望有機會在環境清幽的湖畔享用美味的手路菜。

    市府觀光旅遊局推出的春季宴，5月2日於關廟的大潭埤旺萊公園舉行，席開百桌，邀請出身新豐區的在地名廚蘇嘉進、施宗泰等聯手掌杓，端出經典料理。

    觀旅局長林國華提到，蘇嘉進、施宗泰等2位總舖師，累積近百年的宴席經驗，將以深厚廚藝，呈現最經典的台南辦桌風味，選各區特色食材入菜，包含關廟鳳梨與綠竹筍、白河蓮子、玉井香菇等在地農產，以及官田跑山雞、將軍烏魚子、學甲蒜頭。海味部分則集結北門虱目魚與草蝦，以及七股龍虎斑魚、干貝、蛤蜊等新鮮漁獲，再搭配後壁糯米、鹽水紅豆、柳營鮮奶等優質物產，菜色豐富，每桌1萬元。

    本週三中午受理報名迅速完售，林國華表示，大潭埤除鳳梨聞名外，也盛產關廟麵，串聯周邊的千佛山菩提寺、新光彩繪村，還有深緣及水赤壁茶寮等景點，適合規劃一日遊行程。

    觀旅局四季辦桌活動的春季宴即將登場，各界迴響熱烈。（觀旅局提供）

    觀旅局四季辦桌活動的春季宴即將登場，各界迴響熱烈。（觀旅局提供）

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