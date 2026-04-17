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    首頁 > 生活

    基隆4/25大型就業博覽會 工程師月薪上看6.5萬

    2026/04/17 15:00 記者盧賢秀／基隆報導
    勞動部勞力發展署北基宜花金馬分署4月25日將在基隆市立體育館舉辦大型就業博覽會。（基隆就業中心提供）

    勞動部勞力發展署北基宜花金馬分署4月25日將在基隆市立體育館舉辦大型就業博覽會。（基隆就業中心提供）

    農曆年後轉職加上畢業季快到了，勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署將在4月25日，在基隆市立體育館舉辦大型就業博覽會，有北北基地區共60家企業包括運輸及倉儲業、住宿及餐飲業等1800多個工作機會，其中工程自動化工程師月薪上看6萬5千元。

    基隆就業中心表示，這次就業博覽參加的廠商包括批發零售業、製造業、運輸及倉儲業、住宿及餐飲業及支援服務業等5大類別，有半數的職缺起薪從3萬5千元起跳，另有約2成為專業技術及管理職等中高階職缺，其中國祥貿易股份有限公司徵選工程自動化專案業務工程師職缺，月薪上看6萬5千元。

    基隆就業中心指出，這次就業博覽會將全面採無紙化，導入QR Code無紙化履歷投遞系統，求職者履歷與職缺手冊都以數位方式下載與傳遞；同時導入雲端線上叫號系統，提升求職與媒合效率。民眾可事先到「台灣就業通」完成個人履歷建置，在基隆地區就業博覽會活動官網預約報名者，還可加碼抽超商禮券限量200名。

    基隆就業中心蔡春堂主任表示，活動除現場徵才媒合外，還有多元及培力就業計畫輔導、職訓等各項成果，並邀請國軍人才招募中心等公部門現場設攤，提供求職民眾實用的資訊。更多活動及廠商職缺資訊，可至活動官網台灣就業通查詢，或洽基隆就業中心，電話02-24225263。

    勞動部勞力發展署北基宜花金馬分署4月25日將在基隆市立體育館舉辦大型就業博覽會。（基隆就業中心提供）

    勞動部勞力發展署北基宜花金馬分署4月25日將在基隆市立體育館舉辦大型就業博覽會。（基隆就業中心提供）

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