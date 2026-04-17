中正大學爆技轉詐欺爭議 教育部回應了

中正大學前校長馮展華（左二）參與「前瞻綠色低碳製造基地」計畫，今展示低碳製造機具運作情形。（記者王善嬿攝）

中正大學爆發與前瞻傳動科技公司董事長簡鴻文產學合作過程中，發生齒輪機台技術無法落地、機器無法轉動、經費運用不明等爭議，前校長馮展華遭指控涉貪污及詐欺。教育部常務次長朱俊彰今出席中正大學活動時受訪表示，產學合作在技術轉移、經費運用上都有相關規定，資訊也都公開，此案已進入司法調查階段，後續都依照司法調查的結果做決定，教育部不預設立場。

中正大學今舉行「前瞻綠色低碳製造基地」揭牌典禮，朱俊彰表示，中正大學在綠色低碳製造方面成果有目共睹，仍會持續協助大學精進。

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中正大學校長蔡少正回應，學校所有計劃案無論產學合作或研究計畫，都照國家法規進行，經費核銷都合法合規，目前學校有關最近報導，都準備好相關資料，希望將來司法還原真相，讓師生的努力不會被抹煞。

馮展華今出席活動，展示解說相同技術的節能減碳五輪加工機等機械運作情形，他說，機器能不能運作，今現場展示大家都看到，已替他回答，還有其他廠租用機器已使用3年。

中正大學也發表聲明：「關於近日媒體報導本校與「前瞻傳動公司」之合作案，本校聲明如下：一、技轉終止部分，是由前瞻公司提出清算需求，學校係依程序辦理。二、計畫設備製造與發包程序係依公開程序辦理，並受相關採購規範監督。三、相關資金由校方專戶控管，支用需依程序檢具憑證。四、相關設備屬國家科研經費研發成果，學校依法管理。」

校方強調，以上內容均將回歸正式程序進行釐清。本校始終秉持依法行政立場，全案文件備妥，靜待司法還原真相。

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