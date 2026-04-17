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    首頁 > 生活

    「桃園天際線加速器」第4期開始招募 邀新創團隊共同開拓全球商機

    2026/04/17 14:21 記者周敏鴻／桃園報導
    桃園市政府青年事務局長侯佳齡出席「桃園天際線加速器」招募說明會。（圖由桃園市政府提供）

    桃園市政府青年事務局長侯佳齡出席「桃園天際線加速器」招募說明會。（圖由桃園市政府提供）

    桃園市政府青年事務局即起推動「桃園天際線加速器」第4期招募，邀請AI、數位經濟、智慧物聯、金融科技、生技醫療、綠色科技、ESG解決方案等關鍵產業的新創團隊進駐，盼透過鏈結國內外市場資源創造實質商機。

    青年局長侯佳齡今於招募說明會表示，桃園天際線加速器成立於2023年，至今協助新創公司取得超過1億元海外訂單，今年的輔導亮點是要打造「國際雙向軟著陸」跨國樞紐，透過客製化商務媒合、業師輔導、海外全外語展演機會，讓有意拓展海外市場的團隊，精準鏈結美國加州洛杉磯官方指定加速器「LARTA Institute」、日本關西創新交流平台「神戶 Anchor Kobe」等，打通北美與日本市場通道並爭取國際資金挹注，進駐團隊享有國際顧問一對一陪跑輔導、國內外展會串接、Demo Pitch投資人媒合、完善的資金支持網絡等資源。

    侯說，桃園天際線加速器以協助團隊強化商業模式及市場競爭力為目標，是有志佈局國際團隊開拓全球商機的最佳機會，招募簡章等相關資訊可洽青年局官網，報名到4月28日止；為鼓勵新創團隊扎根桃園市，通過招募審查並符合規定的團隊，於進駐1年內將公司登記遷到桃市，最高可獲得40萬元獎勵金。

    桃園市政府青年事務局辦理「桃園天際線加速器」招募說明會。（圖由桃園市政府提供）

    桃園市政府青年事務局辦理「桃園天際線加速器」招募說明會。（圖由桃園市政府提供）

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