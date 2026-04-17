台南佳湘烘焙品項破百 助弱勢婦女翻轉人生

台南許多早夜市都可看到佳湘麵包烘焙的攤位。（南市觀旅局提供）

主打平價路線的「佳湘麵包烘焙」，在台南烘焙市場闖出一片天，尤其在萬物皆漲時代，更讓民眾既滿足口腹之慾也有省荷包的小確幸。創辦人黃秀芬更協助弱勢婦女從學烘焙開始改善生計，以行動關懷回饋社會。

觀旅局長林國華表示，台南糕餅甜點尤為知名且別具特色，規劃「鹹甜引路台南味」系列介紹台南的糕餅與甜點，也透過糕點職人引路，民眾來台南「巧遇」佳湘麵包時別忘了品嘗物超所值的美味，同時感受佳湘帶來的溫暖人情。

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黃秀芬原本在北部銷售果乾，觀察到當時夜市沒人販賣麵包，在30幾年前毅然返回故鄉西港創立佳湘麵包，以每日新鮮現做、多元口味與平價行銷，短短幾年便從小麵包攤發展到規模頗具的食品廠、破百樣品項，締造佳績。

佳湘麵包全台擁有逾80個攤位據點以及6家門市，銷售對象涵蓋市場流動人潮與門市顧客，不僅早已養出忠實顧客群，為滿足形形色色客人的需求，除了各式鹹甜的台式麵包與西點外，也致力開發彌月蛋糕、各類餐盒、餐會點心以及伴手禮。

人生曾遭逢低谷的黃秀芬，深感要在事業與子女教養間取得平衡，同時還得兼顧經濟的不易，她也將艱辛歷程轉化為行善的動力，協助弱勢婦女從學烘焙開始改善生計，並成立基金會以行動關懷回饋社會，讓佳湘堅持以平價傳遞溫暖。

黃秀芬打破「便宜沒好貨」迷思，不計成本使用頂級原料，將差價利潤回饋給消費者。她說，物超所值是現代消費趨勢，自家商品多樣化、品質好、CP值高，當讓顧客識別「價值」而非只看「價格」時，對佳湘麵包的品牌黏著度自然就提高。

佳湘食品創辦人黃秀芬從市場起家，憑著對麵包的喜好與經營頭腦，發展成全國連鎖品牌。（南市觀旅局提供）

台南佳湘麵包上千坪廠房，24小時提供新鮮現做麵包。（南市觀旅局提供）

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