虎尾芒果大道變身詩意廊道 4作家10作品點亮人行步道

縣府將全長1.2公里的芒果大道人行步道，集結4名縣內文學作家詩作，製作成10組「台灣新詩道詩文燈箱」。（記者李文德攝）

雲92之1線（芒果大道）拓寬工程在去年通車，為展現地方人文特色，縣府將全長1.2公里的人行步道，集結4名縣內文學作家詩作，製作成10組「台灣新詩道詩文燈箱」，今（17）日正式開箱。被收錄作品的作家曾美滿表示，文化及文學是城鎮的櫥窗，很開心能夠將詩作透過燈箱讓民眾品味詩韻。

根據縣府文觀處統計，縣內目前共有83名文學作家。縣府交通工務局指出，雲92之1線北起建成路，連結文科路至光復路，沿途芒果樹如蔭，因此當地又稱芒果大道，去年9月通車後，正式串接虎尾鎮內及高鐵特定區的交通路網。

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交工局長汪令堯表示，盤點芒果大道周邊方圓3.5公里，就有虎尾郡役所、合同廳舍、建國眷村、舊虎尾水塔等共28處人文觀光景點，儼然形成文化觀光交通軸道，因此在人行步道設置詩文燈箱，描寫虎尾鎮的人文素養及文化氣息。

汪令堯指出，此次集結曾美滿、王大豐、游淑如及已故作家丁耀林的詩集，分別有《虎尾小鎮》、《故事館有故事》、《風來過》、《國小舞獅舞龍隊》、《不曾消失的一齣戲 虎尾雲林布袋戲館》、《甘蔗的滋味》、《漫漫長路我走過》等10組燈箱。

汪令堯指出，燈箱所呈現的詩文，幾乎都與虎尾鎮有所連結，如曾美滿老師的《虎尾小鎮》就有寫道「糖廠煙囪是敦厚地標，吐納煙霧漫城天空，致敬的圖騰」，便是闡述虎尾糖廠製糖時的情形。

今縣長張麗善出席詩文燈箱開箱典禮，並一一將感謝狀贈給收錄作品的文學家們。張麗善表示，盼打造台灣新詩道，讓民眾從芒果大道也能享受到詩詞歌賦所富含的文化韻味，也盼讓更多人了解雲林不是文化沙漠。

曾美滿說，文化、文學是城鎮的櫥窗，很榮幸有機會讓詩作被選錄在芒果大道，讓散步的民眾可以朗讀及閱讀文學，品味在地文化底蘊。

作家曾美滿與自己作品《虎尾小鎮》詩文燈箱合影。（記者李文德攝）

縣府將全長1.2公里的芒果大道人行步道，集結4名縣內文學作家詩作，製作成10組「台灣新詩道詩文燈箱」。（記者李文德攝）

張麗善（右3）頒感謝狀給收錄作品的文學家們。（記者李文德攝）

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