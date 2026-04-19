金鏟子祝好孕2-2》體積大不易存放 1/2「縮小版」、文創品更討喜

目前的動土典禮，與會者同步在金鏟上簽名的有趣畫面很常見。（記者吳俊鋒攝）

動土典禮的重要工具，從以往的「聚財」，演變到現在的「助孕」，流傳上各具寓意，有趣的是，逐漸受到各界喜愛的金鏟子，因體積太大，不方便攜帶、存放，主辦單位針對收集熱潮持續精進，特製珍藏用的2分之1規格的縮小版，甚至是文創造型的紀念小物，都很討喜。

連2年拿2支產2子 神秘力量搶救生育率

南市議員郭鴻儀指出，劉姓球友結婚8年，都沒有好消息，陸續拿了5支金鏟，鍥而不捨，妻子終於懷孕，順利生下女兒，專程來服務處致謝，「做人成功」激動莫名，甚至喜極而泣，大家都真心為他高興。

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陳姓民眾結婚一段時間後，因經濟較為穩定，夫婦倆有了傳宗接代的規劃，前來求助，連2年拿2支、產2子，效果之好，讓郭鴻儀也稱奇，直說是金鏟助孕選民服務的最佳範例，也坦言搶救生育率的神秘力量，深不可測。

早期傳聞開工「沙子」有聚財效果

從事會場布置已20年經驗的季豐文化公司業者呂尚謙表示，之前開工儀式一般僅主典官於金鏟署名，後來各級民代出席踴躍，有的也希望能夠比照辦理留下紀念，因此現在凡是參與動土的，都會幫忙準備簽字筆，由禮生慎重地遞上，避免惹得來賓不高興，「只要皆大歡喜，活動就成功」。

呂尚謙回憶，早期的開工儀式禮成後，與會者常自備小瓶罐，挖一些沙子帶回家，依照個人運勢，置於特定方位，據傳有聚財之效，現在已經比較少見了，現今焦點，反而從金土堆轉移至金鏟子。

呂尚謙說，開工典禮結束後，供品與鏟子嚴禁回收，全交給業主處理，重複使用有違專業的良心道德，更對神明大不敬；無論任何宗教，動土的過程都一樣，有差別的在於之前的祭拜儀式，常見的是上香祈福、祝禱，他則遇過吟唱詩歌、灑淨。

參與動土貴賓人手1把 只能多不可少

呂尚謙提到，自己做過的最大場在雲林，多達48人同時動土，擔心臨時增加貴賓，準備近60支鏟子，逐一地噴金漆、綁紅緞，雖然辛苦，但寧可多，也不能缺；而古蹟整建、設施翻修等的開工典禮，則是擊鎚、敲瓦片，形式有別。

呂尚謙強調，隧道開鑿的貫通石，相傳有助孕、求子，甚至安胎等的民俗效用，也很搶手，只是一般開發建設的計畫中，「穿山越嶺」的工程比較罕見，仍以收藏動土的金鏟子最為普遍。

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早期的動土，只有主典官持金鏟；簽名現場為台南三井OUTLET的開工儀式，賴清德當時擔任行政院長，專程出席。（記者吳俊鋒攝）

有的動土典禮結合文創，推出更迷你的金鏟造型紀念小物。（記者吳俊鋒攝）

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